Varios triunfos en San Justo
31 de julio de 2018

FOTO PRENSA CECR GRUPO./ Participó con éxito en San Justo.

Se desarrolló la III edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en la ciudad de San Justo. El desarrollo fue bajo sistema suizo, a cinco rondas, participando más de 80 ajedrecistas.

Una nutrida delegación del CECR y Roberto Grau se hizo presente encabezada por Romina Williner, en tanto varios padres de alumnos acompañaron a sus hijos. El listado de ajedrecistas fue el siguiente: Daniel Hernandez, Gerónimo Hevia, Lautaro Hevia, Andrés Abriata, Franco Fioramonte, Victoria Santillán, Gastón Gudiño, Elías Gudiño, Juan Pablo Abriata, Lázaro Solis y Gonzalo Hilgert.

Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes del Centro Empleados de Comercio. En la categoría Sub 10 Franco Fioramonte (Cecr) se consagró campeón invicto; en la Sub 12 resultó campeón Gonzalo Hilgert (Cecr) producto de cinco victorias consecutivas, en tanto que Elías Gudiño ocupó el cuarto puesto.

En la Sub 14 Gerónimo Hevia (Cecr) se consagró campeón invicto; en Sub 16 obtuvo el primer puesto Daniel Hernández (Grau) y en la categoría Libre obtuvo el campeonato Lautaro Hevia.

Sobre seis categorías en disputa ajedrecistas rafaelinos del CECR obtuvieron cinco. Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes.