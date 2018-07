Sake por fernet, sushi por cabrito Nacionales 31 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

“A pesar de las dificultades que tenemos. A pesar de la tormenta, que no podemos negarla, Argentina es un país que está transitando un cambio. Donde todos aprendemos: me dijeron que acá trabajaron un grupo de 50 japoneses, que aprendieron a querer a la Argentina. Cambiaron el sushi por el cabrito. Cambiaron el sake por el fernet, según me contaron”, dijo Mauricio Macri al participar del acto de la automotriz Nissan en Córdoba.