Bronquiolitis: "estamos con todas las camas ocupadas en el Hospital"

Con la llegada del frío, apareció de manera imponente la bronquiolitis, una de las principales problemáticas para los más pequeños, sobretodo para los menores de dos años. Se trata de una enfermedad bastante común y algunas veces grave, aunque en nuestra ciudad los casos extremos son contados con la dedos de una mano. Si bien el brota está dentro de lo esperado, y no hay una "epidemia", escasean las camas en Rafaela para internar a los chicos, de una enfermedad que se expresa a través de una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores.

La bronquiolitis afecta principalmente a los más pequeños, en especial a los bebés menores de 6 meses. Suele ser frecuente en los meses fríos (otoño e invierno). Además, es una causa frecuente de hospitalización de niños menores de un año durante el invierno.La causa más usual de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida. Otros virus que pueden causar la bronquiolitis pueden ser: Adenovirus, Influenza y Parainfluenza.

En diálogo con LA OPINION, la Dra Eliana Iudicello, pediatra del Hospital Jaime Ferré, dijo que "hay un pico de Bronquiolitis pero por las semanas lógicas que estamos cursando en este año. No existe mayor incidencia respecto de otros años", adelantó y aseguró: "estamos con todas las camas ocupadas en el Hospital Jaime Ferré, e incluso en muchas clínicas de la ciudad están pasando por el mismo episodio", dijo al respecto.

Recordemos que el virus se transmite de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales o a través de gotitas aerotransportadas generadas al toser o estornudar, por aquellos que presentan la enfermedad.



MENORES DE DOS AÑOS

Si bien la profesional adelantó que están en las semanas más críticas del invierno y el brote es el esperando, hoy por hoy existe una pequeña demora cuando los padres ingresan con los niños a la Guardia del Hospital, ya que deben permanecer algunas horas de espera porque justamente la ocupación está al máximo. "La mayoría son menores de 2 años, mientras que los más chiquitos, los menores de un años son los que son más vulnerables, por la edad. Ni hablar si estamos hablando de algún factor agregado como prematurez o cardiopatía", dijo Iudicello.

Además explicó a este Medio que "el frío intensifica la circulación de todos los virus circulatorios, pero estas semanas del años, denominadas epidemiológicas que se cuentan, es muy común que tengamos mayores casos como estos. Estamos aislando un virus puntual, lo que no implica que puede haber otros, pero estamos controlando todo por el momento. Si bien no se han derivado muchos chicos, pero por lo general tenemos controlada la situación", expresó.

Tal como mencionaba la pediatra, no solamente está colapsado el Hospital, sino otras clínicas de la ciudad. Tal es así, que en el mismo Jaime Ferré se están atendiendo pacientes mutualizados, ya que en los privados todo también ha colapsado.

En tanto, dijo que en relación al invierno del 2017, "la cantidad de casos es similar a la de este año", finalizó.