Asumen nuevos vicarios generales

Este lunes 30 de julio a las 19:00 en misa concelebrada los nuevos vicarios generales prestarán juramento de oficio, para servicio del pueblo de Dios, en la Catedral San Rafael a las 19.

La ceremonia será presidida por el obispo diocesano Luis Fernández junto al presbiterio, los diáconos permanentes y religiosas, acompañado por los fieles laicos.

"Con la paz de Dios y la alegría del evangelio, les comunico que ante el pedido del padre Alejandro Mugna, de la necesidad de mayor 'espacio y tiempo' para continuar profundizando su espiritualidad sacerdotal y servicio pastoral como párroco de la Catedral, tomé la decisión de aceptar su renuncia y nombrar dos nuevos vicarios generales, que son los padres Neri José Zbrun (párroco de Tostado) y Fernando Javier Sepertino (párroco de Sunchales), para que me ayuden en el 'pastoreo de toda la diócesis'", destaca Fernández en el comunicado de prensa enviado recientemente a LA OPINION.

Y agrega: "En comunión fraterna y oración agradecida al Buen Pastor, ponemos en las manos de Nuestra Señora de Guadalupe y de San José Obrero el continuar caminando como discípulos y misioneros, hacia el Jubileo de los 60 años de nuestra querida diócesis (en 2021)".



JORNADA DE ORACIÓN

A pocos días del tratamiento de la ley que despenaliza el aborto en la Argentina, los católicos de Rafaela "queremos unirnos en oración con la certeza de que la súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que sólo no puede."

La Iglesia Católica ha convocado a los fieles laicos a "expresarnos públicamente en contra del proyecto que será debatido en el Senado". A través del comunicado “Renovemos la esperanza #vale toda vida” instan “a cada mujer y varón de fe a ayunar y orar con fervor e insistencia” y solicitan a “las parroquias, santuarios, capillas y templos a abrir sus puertas para celebrar la misa por la vida, rezar el santo rosario y compartir la adoración eucarística en comunidad.”

En este marco, los movimientos y organizaciones de católicos de Rafaela "queremos invitar a todos los fieles a reunirnos en comunidad para orar juntos por las dos vidas este sábado 4 de agosto a las 15.30 frente la capilla de Lourdes. Desde allí, en procesión, caminaremos junto a nuestra Madre rezando el rosario de la vida hasta la Catedral. A las 17 celebraremos la santa misa presidida por el obispo Fernández y luego continuaremos adorando a Cristo Eucaristía desde la hora 20 hasta las 8 del día domingo".

No se suspenden las misas programadas durante el sábado en la parroquia San Rafael.