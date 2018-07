"El transporte público elimina 35 posibles autos en el centro de nuestra ciudad, lo que beneficia el tránsito y lo hace más fluido. Lo que insta también a trabajar más para el transporte de nuestra ciudad", expresó el secretario de Servicios y Espacios Públicos y Medio Ambiente de la ciudad de Rafaela, Daniel Ricotti, enumerando además los beneficios que puede tener el transporte público de nuestra ciudad.

Nuestra ciudad cuenta con un beneficio para todos los estudiantes de la ciudad y para los estudiantes de afuera que están en nuestra ciudad, con un boleto educativo que tiene un descuento del 100% de la tarifa. Este beneficio se da en pocas ciudades del país.

"Si bien falta, estamos trabajando en el transporte público. Hemos presentado ante el gobierno nacional un pedido para realizar un estudio integral del tránsito en la ciudad, donde incluye el estudio de transporte público para realizar los recorridos de las líneas, hacerlos más ágiles, tenemos y sabemos que la Línea 2 tiene un recorrido extenso, muy largo, donde se pasea por toda la ciudad. Las otras, en cambio, son más cortas, más ágiles, pero eso es siempre es mejorable. La ciudad va creciendo, va cambiando el dinamismo de cada uno de los barrios donde hay sectores que se van llenando y hay que ir renovando. Pero tocar las líneas por sentimiento o intuición no es lo correcto, sino que hay que hacerlo a través de un estudio profesional y eso es lo que estamos buscando con este financiamiento que le hemos pedido al estado Nacional", dijo Ricotti al respecto.



CREACION DE

MAS GARITAS

En Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, el funcionario adelantó en las próximas semanas comenzarán con la creación de nuevas garitas, un beneficio para los vecinos de todos los barrios que utilizan el minibus.

"Hay una licitación en donde las garitas las colocan una empresa que tiene como forma de pago la posibilidad de utilizar el espacio público para publicidad. El costo de las garitas no lo afronta el Municipio, sino que se costea con ese costo de publicidad y este año está prevista la colocación de 5 nuevas garitas en el segundo semestre del año", destacó Ricotti

Y confirmó que todavía no están bien determinadas las ubicaciones: "la ubicación, si bien en la licitación están pre armadas, se pueden ir reubicando y en este caso ya tenemos más o menos analizado y estudiado la ubicación de las 5. Y cuando lo logremos determinar lo vamos a comunicar, sobretodo a los barrios porque son los más interesados", manifestó.



LAS NUEVAS

ALTERNATIVAS

Además, la tarjeta TEP va a seguir un tiempo en circulación, al menos hasta la finalización del ciclo lectivo de este año y a partir del año que viene se va a poder utilizar la SUBE. Aquellos que no tengan la TEP y quieran implementar directamente su tarjeta SUBE, lo van a poder hacer sin inconvenientes. Mientras tanto la tarjeta TEP va a estar en circulación.

Recordemos que la tarjeta SUBE todavía no se empezó a implementar en nuestra ciudad, ya que en estos momentos se están colocando las unidades dentro de los equipamientos, donde aún restan ajustes.

"Estamos en una etapa de puesta en funcionamiento y de puesta en marcha. Calculamos que en dos o tres meses tendrá operatividad. La gente que por ahora tiene la tarjeta SUBE le puede cargar dinero, pero deberá utilizarla sólo en ciudades habilitadas, como Santa Fe, Venado Tuerto, Buenos Aires, entre otras", dijo el ingeniero Ricotti.

Con estos operativos, Rafaela va a ser la tercera ciudad de la provincia de Santa Fe que va a estar en marcha con el sistema SUBE.