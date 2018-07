Odontólogos sufren por el aumento de insumos

El presidente de la Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino (AONS), Matías Seffino, advirtió que el fuerte aumento de los insumos que soportan los profesionales del sector debido a la devaluación pone en riesgo la normal prestación de los servicios en caso de que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no acompañen esos incrementos de costos. "Los odontólogos estamos aguantando, se hace todo lo posible para mantener los servicios con nuestros pacientes. Desde la Asociación gestionamos ante más de 50 obras sociales y prepagas de esta región. Pero los incrementos en los honorarios que se han otorgado hasta el momento no son suficientes para cubrir los costos de un consultorio, que a los costos fijos le debemos sumar los insumos cuyo precio está anclado al dólar. La fuerte devaluación de los últimos meses se tradujo en una suba sideral de nuestros insumos", se sinceró Seffino en diálogo con LA OPINION.

"Nosotros tenemos una inflación de consultorio de más del 60 por ciento en lo que va del año. Por ejemplo, los guantes de látex aumentaron más del 100% y, lamentablemente, las empresas de medicina prepaga y obras sociales no están acompañando ese aumento tan grande que estamos sufriendo en los principales insumos", subrayó el titular de la AONS.

Seffino expresó que "hemos logrado mejoras en los honorarios pero que no alcanzan a cubrir en la mayoría de los casos los costos, por tanto es complicado dar un servicio odontológico de calidad porque los ingresos no son suficientes para cubrir los costos del consultorio".

Con la inestabilidad del mercado cambiario y la suba del dólar, los precios de los insumos como barbijos, guantes de látex y suctores han registrado en promedio incrementos del 60%. Seffino señaló que el valor del 90% de los elementos que se utilizan en la actividad diaria de un consultorio depende de la cotización del dólar.

"Las prepagas no nos trasladan ni siquiera el porcentaje de aumento que le aplican a sus afiliados, que para el mes de agosto será del 19%. En el caso de IAPOS, la obra social de los estatales, docentes, policías y municipales de la Provincia de Santa Fe, nos ofrece una mejora de apenas 12% en el año en dos partes, 4% desde marzo y otro 8% a partir de agosto", señaló.

"Así, con esta brecha entre los aumentos de costos que sufrimos y los incrementos en los honorarios que percibimos, llegará el momento de que el sistema va a colapsar, no se puede sostener el nivel de atención odontológica de continuar estas condiciones" alertó Seffino. "Queremos advertir a la población sobre esta situación que podría darse", agregó.

En este marco en el que los profesionales se mueven con números en rojo y están al borde del colapso, invertir para capacitarse y especializarse parece algo menos que misión imposible en estos días. "Del 5 al 8 de septiembre se realiza el Mundial que organizan todas las asociaciones del país en la Sociedad Rural de Buenos Aires. En esos eventos se puede apreciar que la odontología avanza a pasos agigantados a nivel internacional, con materiales innovadores, pero después cuando volvés a la práctica en tu consultorio te encontrás que las obras sociales te aumentan 12 por ciento en el año y entonces es imposible acceder a esos nuevos materiales que se presentan en estos eventos. Por un lado planificás avanzar pero después chocás con la realidad", sostuvo el presidente de la AONS.

"Tenemos más del 90% de los insumos dolarizados, por tanto sufrimos la inflación que todos soportamos en los distintos rubros, pero en nuestra actividad particular la devaluación nos afecta de lleno", admitió el profesional. "Constantemente hablamos con las empresas prepagas y las obras sociales, gestionamos todo el tiempo. En la última charla con directivos de IAPOS nos dijeron que tienen un grave problema financiero y que solo podían ofrecer 4% en marzo y un 8% en agosto. No hace falta ser economista para darse cuenta que ningún gremio en la Argentina le ofrecen un 12% de aumento cuando la inflación proyectada es del 30% y en nuestro caso, por tener la mayoría de los insumos en dólares, supera ese porcentaje" describió sobre lo desgastante que puede ser la función al frente de la entidad que agrupa a los odontólogos.

"Nosotros no queremos cortar los servicios, pero de continuar esta situación va rumbo a colapsar el sistema de salud odontológico", insistió Seffino sin ocultar su preocupación.