TGD: padres piden adherir a ley nacional

El grupo de Padres de chicos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de nuestra ciudad, ha comenzado una campaña reclamándole a la Provincia que adhiera a la Ley Nacional de Autismo.

Marcia Tamagnini, una de las referentes, en diálogo con LA OPINION, indicó que "le estamos pidiendo a la Provincia de ante Fe la adhesión a la Ley N° 27.043, que es la Ley Nacional de Autismo. Contempla el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con TEA (Trastornos del Espectro Autista). Fue sancionada en el año 2014 y aún sigue sin reglamentarse. Nos pareció una buena iniciativa sumarnos como ciudad. También lo estamos peleando en varias localidades de la Provincia. Estamos tratando de lograr así lo que perdimos con la Ley Provincial, cuya reglamentación dejó vacía de contenido a la misma. Era mucho más completa que la ley nacional, pero no hay forma de rever la reglamentación. Perdimos tiempo y muchísimo tiempo en eso". Vale recordar que la reglamentación es absolutamente necesaria para que una ley pueda ponerse en práctica: sin la forma de decir cómo se implementa, una ley se vuelve letra muerta.

"Lo que pedimos desde todos los grupos de padres con chicos con TGD es poder participar de la reglamentación. Estamos convencidos de ello, porque la familia sabe qué es lo que se necesita. Y así, evitamos que vuelva a pasar lo mismo que con la ley provincial", señaló Tamagnini.

"La ley nacional busca coordinar la parte sanitaria, educativa, laboral (hay que pensarlo también) y la social. Tenemos que lograr que entre en el PMO (Plan Médico Obligatorio), porque de esta forma, estarían todas las obras sociales y prepagas obligados a brindar las prestaciones. Los más vulnerables son aquellos que no tienen acceso a los tratamientos, que son multidisciplinarios (fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapista ocupacional, etc). Tenemos muchas terapias para cada niño: ningún plan terapéutico es igual. Por eso necesitamos que desde la Salud Pública se pueda brindar", indicó Tamagnini.

Hay otros aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, la formación profesional, la investigación clínica, tener una base de datos certera: "hoy no tenemos una cantidad certera de cuántos chicos con autismo tenemos en Rafaela ni en la Provincia. Nos basamos en estadísticas internacionales, que indican que hay un chico con autismo cada 68 personas. La cifra es muy grande", explicó. Chiapini, docente, reclamó además la formación a los maestros: "en promedio, uno de los chicos que están en un aula tiene autismo".

En otras localidades se le pide a los Concejos Municipales que le reclamen a la Legislatura que adhiera a la ley nacional. En Rafaela, ya lo hicieron en dos oportunidades: noviembre de 2016 y en junio de 2018, en ambos casos, de forma unánime. "Esperemos lograrlo y que Santa Fe sea una provincia más que se adhiera", comentó. El reclamo también se da en otras provincias.



PARA ESTAR

ALERTAS

Uno de los puntos claves en el autismo es la detección temprana, algo que se puede concretar a partir de los 18 meses. Cuanto antes se comiencen las terapias, mejor va a ser la respuesta. "Se habla de 'Espectro Autista' porque hay una diversidad de situaciones que se pueden dar. Hay algunos que se llegan a diagnosticar cuando llegan a la primaria", indicó Tamagnini.

Sin embargo, hay algunos indicadores que prenden algunas luces: no responden al nombre pero no son sordos, falta de contacto visual, juegan con los juguetes, pero de forma diferentes; problemas en el habla (ausencia, aprenden y "se olvidan palabra, repetición de frases, etc), problemas para entender dobles sentidos, aleteos, etc. Cuando son más grandes, suelen tener problemas sociales.



EN LAS REDES

Esta movida que se da en la ciudad, también se replica en otras localidades de la Provincia. La intención es que desde los medios y desde las redes sociales se pueda presionar lo suficiente como para conseguir el objetivo. "Le pedimos a la gente es viralizar lo que pasa en las redes", indicó.

Para contactarse, pueden hacerlo en Facebook en Padres TGD Rafaela. "Muchos padres se contactan con nosotros, pero muchas veces dejan de estar en contacto con nosotros. Nos gustaría que siguieran", completó Chiapini.