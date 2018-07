CRAR cayó ante Banco en el inicio Deportes 30 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CRAR ABRIL BELTRAMINO./ Anotó uno de los goles en primera.

Este sábado se puso en marcha el torneo Clausura de la Asociación Santafesina de Hockey. En el sintético rafaelino, CRAR enfrentó a Banco de Santa Fe, que demostró su superioridad en el partido principal con una victoria por 6 a 2. Los goles del Verde fueron convertidos por Abril Beltramino y Pamela Dominguez.

Este es el resumen de la jornada: Sub 12: CRAR 0 – Banco 4.

Sub 14: CRAR 1 (Ailén Salti) – Banco 3.

Sub 16: CRAR 2 (Pierina Stucky y Sofía Canello) – Banco 2.

Sub 18: CRAR 2 (Catalina Schiavi y Abril Beltramino) – Banco 3.

Reserva: CRAR 2 (Guillermina Baldesarre -2) – Banco 1.

Primera: CRAR 2 (Abril Beltramino y Pamela Dominguez) – Banco 6.

En la segunda fecha, las dirigidas por Fabián Montesano recibirán a La Salle.