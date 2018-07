Ott Tänak y el Toyota, imbatibles en Finlandia

El triunfo de Ott Tänak (Toyota Yaris) en el Rally de Finlandia le permite acercarse a la lucha por el título, en la cual Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS) recortó ligeramente su desventaja respecto a Thierry Neuville (Hyundai i20), el líder del Campeonato del Mundo.

Delante de cientos de aficionados estonios que se habían desplazado para apoyar a su ídolo, el piloto de Toyota completó un pleno, siendo el más rápido en la "Power Stage", lo que le otorgó un total de 30 puntos.

Tänak superó por 32 segundos en la general al noruego Mads Ostberg (Citroën C3) y por 35 al finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).

"Para el equipo, es como si corriéramos en casa. Por lo tanto es la victoria más importante. Sabíamos que aquí íbamos a estar fuertes, por lo que había presión. El equipo hizo un trabajo excepcional, todo el fin de semana fue perfecto para nosotros", destacó el estonio tras su victoria.

Gracias a su cuarto éxito en WRC, el segundo en esta temporada tras el Rally de Argentina, Tänak se coloca a 46 puntos del belga de Hyundai, que sólo pudo clasificar 9º en Finlandia, y a 25 puntos del francés de M-Sport Ford, 5º con sufrimiento.

"Será difícil alcanzar a Neuville y a Ogier porque ellos han logrado una ventaja importante", reconoció el piloto de Toyota.

Los dos primeros clasificados en el campeonato fueron penalizados por el hecho de haber sido los primeros en tomar la salida, pero eso no explica por completo sus decepcionantes rendimientos.

Ogier, equipado con un nuevo dispositivo aerodinámico en la parte delantera que prácticamente no había probado, varió constantemente los reglajes.

"Lo dimos todo durante el fin de semana y no pudimos hacer más", aseguró el francés, campeón en las últimas cinco temporadas de manera consecutiva, las cuatro primeras con Volkswagen Polo y la última con Ford Fiesta RS.

Rally de Finlandia: 1º Ott Tänak (Toyota Yaris), en 2h35m18s1d; 2º Mads Ostberg (Citroën C3) a 32s7d; 3º Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 35s5d; 4º Hayden Paddon (Hyundai i20) a 1m35s6d; 5º Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS) a 2m15s0d; 6º Teemu Suninen (Ford Fiesta RS) a 2m19s2d; 7º Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) a 2m29s5d; 8º Craig Breen (Citroën C3) a 3m08s4d; 9º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3m51s8d y 10º Andreas Mikkelsen (Citroën C3) a 8m37s4d.

Campeonato de Pilotos: Thierry Neuville 153 puntos; Sébastien Ogier 132; Ott Tänak 107; Esapekka Lappi 70; Dani Sordo 60; Andreas Mikkelsen 57; Jari-Matti Latvala 55; Elfyn Evans 52; Mads Ostberg 48 y Kris Meeke 43.

Próxima fecha: del 16 al 19 de agosto, Rally de Alemania.