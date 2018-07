Tiempo de revancha para Villagra

Como por arte de magia, el triunfo volvió a las manos de Federico Villagra (Ford Fiesta).

Es que si bien, en Arrecifes fue el primero en cruzar la bandera a cuadros en la primera final de la temporada del Campeonato Argentino y Sudamericano de Rallycross CARX, el "Coyote" fue sancionado y la victoria fue para Hernán Kim. Sin embargo, no todo terminó allí.

En la final de la clase Maxi Rally disputada ayer en San Luis, el piloto cordobés tuvo su revancha. Su largada fue impecable, aunque le costó poder despegarse rápidamente de Friddy Bassi (Renault Clío) y Alejandro Levy (Fiat Palio).

Sin embargo, a puro ritmo, comenzó a estirar la diferencia vuelta tras vuelta y logró una contundente victoria en tierra puntana.

Por su parte, Bassi intentó miles de maneras de acercarse al primer puesto. No obstante, a poco de cumplirse dos vueltas de carrera, el local se pasó y Levy acortó la distancia peligrosamente.

Pero el director de la categoría hizo la vuelta Joker en el siguiente giro y cayó al cuarto lugar. Por lo tanto, Miguel Baldoni (Ford Fiesta) fue quien comenzó a presionar por el segundo escalón del podio.

No hubo cambio alguno, hasta los últimos metros de la final. Bassi y Baldoni decidieron hacer la parte extra del camino de tierra, pero nada los ayudó. Levy aprovechó y se aferró a la segunda colocación, dejando que Villagra se subiera a lo más alto y Friddy Bassi selló los tres de adelante.

La próxima fecha se realizará entre el 8 y 9 de septiembre en Puerto Madryn, provincia de Chubut.