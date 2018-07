Nueva edición de #SerMarketing Suplemento Economía 29 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Fernanda Kersman integra el equipo de ocho reconocidos oradores que participarán de la tercera edición de #SerMarketing que se llevará a cabo el 16 de agosto en el Complejo de Cine Las Tipas de Rafaela.

Este foro "ya no busca solo ser el referente del marketing de la región sino que quiere transformarse en el evento de managment más convocante de la provincia, una actividad para empresarios, comerciantes, profesionales y estudiantes en la que los disertantes más relevantes de cada área nos ayudarán a reflexionar sobre calidad, equipo, emprendedorismo y estrategia, entre muchos otros temas", dicen desde la organización, que no es otra que la Cámara de Profesionales del Marketing de Rafaela y la Región que preside Germán Ciceri.

Kersman trabajó como Directora de Narrativa para The Coca-Cola Company en Uban Grupo de Comunicación dirigió los sitios minutouno.com y Terra.com.ar y fue productora ejecutiva del programa de TV Memoria. Se recibió de Periodista en TEA y tiene estudios en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Actualmente dirige la consultora de WeStory.