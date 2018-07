El gasoducto ya tiene un avance de obra del 50% Locales 29 de julio de 2018 Redacción Por El ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, destacó que la obra que beneficiará a 34 mil hogares ubicados en localidades entre Recreo y Sunchales "tiene un avance de más del 50%.

FOTO TWITTER IGUACEL EN ACCION. Personal de la empresa adjudicataria en plena tarea de tendido de caños.

La construcción del Gasoducto Regional Centro II que ampliará sustancialmente la provisión de gas natural en Rafaela, Sunchales y Lehmann entre otras localidades muestra un grado de avance que supera el 50 por ciento, según indicó el ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel. La obra, que cuenta con un presupuesto de 1.300 millones de pesos, tiene un plazo de ejecución de 12 meses por lo que de no haber sorpresas su inauguración se producirá en el inicio del proceso electoral del 2019.

"Ya tiene un avance de más del 50% para conectar 34.000 hogares a la red de gas, entre Recreo y Sunchales. Hoy la plata se invierte en obras que nos hacen crecer. Sigamos avanzando juntos", subrayó el funcionario nacional en un posteo publicado en su cuenta de Twitter en el que acompañó con la foto que ilustra este artículo. Así, en tiempos en los que el Gobierno nacional acumula críticas por aplicar un ajuste para reducir el gasto público y cumplir con las metas acordadas con el FMI a cambio del crédito de 50 mil millones de dólares, Iguacel busca mostrar que continúa la inversión en obras públicas.

La información que divulgó el ministro no pasó desapercibida para la concejal rafaelina, Carina Visintini, del bloque de Cambiemos. La legisladora local debió, ante su publicación, responder consultas de seguidores entre ellos uno del barrio Virgen del Rosario. Ante la pregunta de cuántos hogares de Rafaela se beneficiarían con esta obra, Visintini respondió que "cubriría la totalidad de hogares que hoy no tienen gas natural de los barrios que soliciten la obra y el gas a través de la vecinal".

Si bien la obra general que comenzó en Recreo pero tiene distintos frentes de trabajo, como el instalado en la vecina localidad de Bella Italia -se encuentra el obrador-, presenta un importante avance, lo que parece estancado es el plan de inversión para ampliar las redes domiciliarias en las localidades beneficiadas, entre ellas Rafaela donde uno de cada dos hogares no cuenta con gas natural.

El proyecto para extender las redes ciudades adentro depende de una negociación entre los municipios y comunas y la empresa distribuidora, Litoral Gas, responsable del servicio en la región. La financiación de la obra es el quid de la cuestión.

Según la información oficial, las empresas TGS-SACDE son responsables de ejecutar la obra de montaje de cañerías del Gasoducto Regional Centro II, que consiste en la construcción de dos tramos con una presión máxima de suministro de 60 Bar, uno de aproximadamente 72.000 m en diámetro 12″ (tramo Recreo-Rafaela) y otro de aproximadamente 47.100 m en diámetro 10″ (tramo Rafaela-Sunchales).