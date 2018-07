El extraño de pelo largo Nacionales 29 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - "Jueves", es un extraño animal vacuno de pelo largo marrón rojizo que llama la atención de los visitantes de la 132 Exposición Rural de Palermo. No es ni más ni menos que un toro de la raza West Highland, originaria del norte de Escocia, "la más antigua de las razas británicas de la que se tiene data", según explicó Victoria Balestra de la Cabaña Curutué de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Por su linaje, es la única carne vacuna que consume la Corona Británica, que hasta tiene su propia faena de animales de la raza. "Son animales que se dan bien en climas fríos, lluviosos, incluso con nieve, se crían solos, en medio de la montaña, no hace falta estar controlándolos todo el tiempo, tienen una parición muy sencilla y no requiere tanto cuidado", describió la cabañera.

Los propietarios de Curutué adquirieron la sangre West Highland a la cabaña La Biznaga hace más de una década. "Hay demanda y aceptación y se vende muy bien, igual que otras razas. La carne no tiene ninguna diferencia, tiene la misma grasa intramuscular y es una carne similar a la de las otras razas", comentó.