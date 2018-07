CRAR cayó en Rosario con Jockey Deportes 29 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado frente a Jockey como visitante por 57 a 12 en uno de los partidos de la última fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral. Los puntos del equipo rafaelino fueron convertidos por tries de Facundo Aimo y Martín Zegaib, mientras que Santiago Kerstens aportó una conversión.

De tal modo, el Verde culminó esta etapa inicial de la competencia en la última posición con una victoria y 10 derrotas, sumando 4 puntos. Luego de la ventana del fin de semana próximo, estará comenzando la Reclasificación el 11 de agosto junto a Tilcara de Paraná, Universitario de Santa Fe, Provincial y los seis equipos de la Reclasificación: Rowing de Paraná, Logaritmo de Rosario, Los Caranchos de Rosario, La Salle de Santa Fe, Alma Juniors de Esperanza y Pampas de Rufino.

Jugarán todos contra todos, a una rueda, y los dos primeros estarán el año que viene jugando en el nivel superior de la competencia.



LOS RESULTADOS

Estos fueron los marcadores de la 11° fecha: Estudiantes 25 - Tilcara 17; CRAI 21 - Old Resian 19; Santa Fe RC 29 - Universitario de Rosario 22; GER 68 - Universitario de Santa Fe 5; Duendes 61 - Provincial 12 y Jockey 57 - CRAR 12.

Posiciones finales: Jockey 47 puntos; Duendes 45; GER 44; Santa Fe RC 42; CRAI 35; Estudiantes 32; Old Resian 27; Universitario de Rosario 23 (clasificados al Súper 8); Tilcara 21; Universitario de Santa Fe 10; Provincial 7; CRAR 4.



FINALISTAS DEL SUPER RUGBY

Los Crusaders neozelandeses y los Lions sudafricanos disputarán la final del Super Rugby, el 4 de agosto en Christchurch, igual que en la edición de 2017, en la que venció el equipo de Oceanía. Será la decimotercera final del Super Rugby para los Crusaders, que este sábado ganaron en su semifinal en Christchurch a sus compatriotas Hurricanes, campeones en 2016. Los Crusaders consiguieron pronto ponerse en ventaja y no dieron margen para el suspense. Dominaban 18-7 al descanso y lograron en total cuatro tries para acabar 30-12.

En la otra semifinal, los Lions de Johannesburgo derrotaron a los Waratahs australianos (44-26).