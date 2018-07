Hoy, sólo juega la Primera B Deportes 29 de julio de 2018 Redacción Por El fútbol doméstico tendrá la actividad reducida debido a la falta de adicionales por la carrera del Turismo Carretera que se disputa en nuestra ciudad.

FOTO ARCHIVO EN SAN CRISTOBAL. / Independiente de Ataliva visita a Unidad Sancristobalense.

Tal como estaba establecido, este domingo sólo habrá actividad en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, quedando suspendidos los grupos A y C por la falta de adicionales debido a la carrera del TC en la ciudad de Rafaela.

La Zona Norte ya puso en marcha la segunda fecha del torneo Clausura en la noche del viernes con el adelanto que disputaron en Bella Italia, con triunfo de los “Tanos” por 3-2 ante Argentino de Vila. Los goles para la victoria del Deportivo fueron marcados por Albarracín (20m PT), Vaca de penal (16m ST) y Valdez (27m ST). Para la visita anotaron Manelli (2m ST) y Migliori (22m ST).

A continuación, todos los partidos que se disputarán hoy desde las 15:30 hs (Reserva 14 hs):

Zona Norte

Deportivo Aldao vs. Independiente San Cristóbal (Ariel Gorlino)

Unidad Sancristobalense vs. Independiente Ataliva (Franco Ceballos)

Moreno de Lehmann vs. Sportivo Roca (Leandro Aragno)



Zona Sur

Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica (Guillermo Vacarone)

Atlético Esmeralda vs. Sportivo Santa Clara (Claudio González)

Bochófilo Bochazo vs. Atlético María Juana (Javier Simoncini)

Talleres María Juana vs. Sp. Libertad Estación Clucellas (Raúl Rodríguez)

La Hidráulica vs. Zenón Pereyra FBC (Silvio Ruiz)