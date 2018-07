Las Leonas clasificaron Deportes 29 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Selección argentina de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, igualaron 1 a 1 ante Sudáfrica, en el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Londres, y se clasificaron a los octavos de final. El gol sudafricano fue marcado por la delantera Jade Mayne a poco para terminar el segundo cuarto, mientras que la igualdad argentina llegó por intermedio de María José Granatto, a los 2 minutos del último cuarto.

El partido se disputó en el "Lee Valley Hockey and Tennis Center" de la capital británica, y de esta manera el conjunto argentino se clasificó a los octavos de final. El conjunto dirigido por Agustín Corradini terminó segundo en el Grupo C, con 4 puntos, detrás de Alemania, con 9, y detrás quedaron España, con 3 y Sudáfrica con 1.

Ahora Las Leonas volverán a jugar el lunes, desde las 14.00 horas de Argentina, frente a Nueva Zelanda.