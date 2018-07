El barrio N° 40 elegirá sus autoridades el 19 de agosto Locales 29 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DETALLES./ Los brindó Vanesa Macagno, la coordinadora del área de Vecinales del Municipio.

El próximo 19 de agosto, el barrio N° 40 de la ciudad tendrá sus primeras elecciones vecinales para poder elegir su primera comisión vecinal. Este nuevo y extenso sector de la ciudad (sólo el barrio 9 de Julio lo equipara en sus dimensiones) ya viene gestionando su conformación y en tres semanas, lo hará de manera definitiva.

Vanesa Macagno, a cargo del área de Vecinales de la Municipalidad de Rafaela, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena 94.5 Mhz) indicó que "es una cuestión de formalidad. Según la ordenanza, hay que establecer primero una comisión organizadora y después llamar a elecciones. En este caso, será el 19 de agosto y hay tiempo hasta el próximo lunes 30 para presentar las listas al presidente de la Comisión Organizadora, Leonardo Gómez, de 19:30 a 21, en N. Alvarez 2834".

"Por lo que tenemos entendido, todavía no se han presentado listas", dijo Macagno y ante la consulta sobre qué pasaría si no se llegara a presentar ninguna, "quedaría acéfala la comisión vecinal". Pero descartó que esto vaya a suceder: "tengo conocimiento de que están armando una lista con los integrantes de la Comisión Normalizadora". Una situación que se repite en cada barrio nuevo.

Asimismo, detalló que la comisión vecinal que se elija ahora, completará el período legal. Dicho de otra forma, tendrá como finalización de mandato el tercer domingo de marzo del año que viene, momento en que todas las vecinales volverán a elegir autoridades. "Tendrán solamente ese tiempo de duración y después podrán ratificar su mandato", dijo.

Uno de los próximos pasos a dar será la elección del nombre del barrio, que se hará con la flamante comisión vecinal. "Apenas termine ese proceso, iniciamos ese. Están un poco indecisos, porque nosotros le pedimos a ellos mismos que elijan el nombre, tal cual como pasó con el barrio La Cañada. Hay dos o tres opciones, y no se pusieron muy de acuerdo. Habían pensado algo para hacer referencia al pinar o a los nombres de los lotes", dijo Macagno, en referencia a "Terraluna", "Quilmes I" y "Quilmes II".



BARRIO CON SECTOR INDUSTRIAL

Los límites del barrio están definidos por Eduardo D`Agostino hacia el norte, la avenida Emiliano Cerdán hacia el sur, la ruta nacional Nº 34 hacia el oeste y el bulevar Guillermo Lehmann hacia el este. Por sus dimensiones, tiene un área similar a la del Barrio 9 de Julio, el más extenso hasta ahora. "Es bastante amplio y comprende un sector industrial. Hay solamente una parte que está definida para la superficie residencial. Es un barrio particular. No hay ninguno de estas características en la ciudad y que tenga esta diferenciación tan marcada, porque la división es un cerco verde", señaló Macagno.



REQUISITOS

Entre los requisitos para la presentación de listas, se incluye la posesión de la firma de los candidatos para los diferentes cargos, la fotocopia de los documentos de identidad de los candidatos y contar con un mínimo de 40 firmas de vecinos del barrio que avalen la lista, los cuales deberán ser comprobados a partir de la presentación de una copia del DNI de cada uno de ellos.