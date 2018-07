Registro de oposición Locales 29 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El pasado viernes cerró el Registro de Oposición planteado para la concreción de la obra de 130 cuadras en 17 barrios de la ciudad. Si bien no hay números oficiales aún, todo hace suponer que no se habrían alcanzado las cifras necesarias para el rechazo del trabajo público. Apenas una decenas de vecinos se habían acercado hasta el subsuelo de la Municipalidad para decir que no y se necesitaban unas 700 firmas.

De esta forma, todo hace suponer que en los primeros días de agosto comenzará la pavimentación en calle Montes de Oca.