Mayco Vivas debutó con un try en Argentina XV Deportes 29 de julio de 2018 Redacción Por El equipo de nuestro país sufrió una ajustada derrota por 23 a 22 ante Georgia XV en la Summer Cup. El rafaelino salió por lesión.

FOTO PRENSA UAR EXAMEN APROBADO./ En el debut, Vivas estuvo a la altura de los más experimentados.

En el primer partido de la Rugby Summer Cup que se está disputando en Tbilisi, Argentina XV fue derrotada por el seleccionado local de Georgia XV por 23-22, en un partido que se definió en los instantes finales, jugado en el Mikheil Meskhi Stadium.

Tras ir al frente por 22 a 7, al término de la primera etapa y gracias a los tries de Facundo Cordero, Rodrigo Bruni y el rafaelino Mayco Vivas, el conjunto local fue creciendo de a poco en el complemento y acercándose en el marcador. A cinco minutos del final, su apertura Tedo Abzhzndadze, anotó un penal desde atrás de mitad de cancha que dio vuelta el marcador y decretó el score final del encuentro.

El próximo y último partido del seleccionado nacional en este certamen, tendrá lugar el próximo viernes, desde las 12 hs de nuestro país, frente al equipo francés de Racing92.

El try del pilar surgido del CRAR de nuestra ciudad y actualmente en Atlético del Rosario, fue a los 33 minutos del primer tiempo, en una jugada de line donde el rafaelino realizó un rápido movimiento luego de recibir a metros del ingoal local, y pudo apoyar en lo que era el mejor momento nacional.

En la segunda mitad, a los 7 minutos, debió salir reemplazado por lesión, en una acción donde recibió atención médica. Afortunadamente luego pudo recuperarse, aunque se perderá el partido ante el Racing 92.

Esta fue la síntesis:

Georgia XV: 1- Mikheil Oragvelidze, 2- Giorgi Tchqoidze, 3- Tariel Donadze, 4- Arsen Trapaidze, 5- Gela Shalamberidze, 6- Guram Shengelia, 7- Beka Saghinadze, 8- Nikoloz Sukhashvili, 9- Mikheil Alania, 10-Tedo Abzhzndadze, 11- Giorgi Shkinini (C), 12- Temur Iremadze, 13- Revaz Jinjikhadze, 14- Sandro Svanidze, 15- Irakli Svanidze. Entrenador: Besil Khamashuridze. Ingresaron: Davit Kldiashvili, Khvicha Bujiashvili, Mikheil Psuturi, Demur Tapladze, Giorgi Tchuadze, Beka Mamukashvili, Sandro Mamamtavrishvili, Ilia Spanderashvili, Zhorzh Saldadze y Goga Khuroshvili.

Tantos Tries: Nikoloz Sukhashvili (2). Conversiones: Tedo Abzhzndadze (2). Penales: Tedo Abzhzndadze (3). Amonestados: Giorgi Tchqoidze, y Tariel Donadze.

Argentina XV: 1- Mayco Vivas, 2- Diego Fortuny, 3- Nicolás Leiva, 4- Franco Molina, 5- Ignacio Larrague, 6- Santiago Grondona, 7- Francisco Gorrisen, 8- Rodrigo Bruni, 9- Felipe Ezcurra (C), 10- Lucas Mensa, 11- Julián Domínguez, 12- Santiago Carreras, 13- Santiago Resino, 14- Facundo Cordero, 15- Gastón Arias. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

Ingresaron: Franco Brarda, Tomás Cubelli, Federico Gutiérrez, Bautista Daireaux, Lautaro Bavaro, Marco Ciccioli, Santiago Grondona, Santiago Portillo, Leopoldo Herrera y Agustín Maceiras.

Tantos Tries: Cordero, Bruni, Vivas. Conversiones: Mensa, Arias. Penales: Arias.

Amonestado: Gastón Arias.

Árbitro: Shota Tevzadze. Estadio: Mikheil Meskhi.