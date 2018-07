Interrogantes de la obra teatral Locales 29 de julio de 2018 Por Kuky Carena Leer mas ...

Prohibido prohibir, decían en el Mayo francés.

La libertad de elegir como una canción que no le gusta en la radio... la cambia? y listo.

Una obra obscena, no te gustaría...? no vayas a verla.

¿Quiénes publicitaron de manera desmedida a nivel nacional? ¿Los obsecuentes fundamentalistas?

Obispo Fernández ¿la fue a ver?

De la inquisición... ¿cómo andamos?

"Dios"... el año que viene hagan la obra "Diablo" o “Demonio” y los agnósticos, ateos, no creyentes irán o no irán a verla?

Un obispo dijo que Macri no sabía persignarse... yo le pregunto al obispo: los curas pedófilos condenados... sabían persignarse? y rezar ? y catequizar? y daban misa?

Les pregunto a los del gobierno municipal... por qué pedir disculpas si la obra la hizo x?

Piden los del Concejo... el año que viene... revisemos (censurar)?

Si es así....

El próximo año en lugar del festival de teatro, hagan la semana de la picada de milanesa, queso gruyere y maní.

Fundamentalismo católico? ellos producen la grieta.

Ah! No vi la obra, no opino sobre ella.

El amor más lindo... no tiene ateos.

La revista de humor parisina Charlie Hebdo... los fundamentalistas mataron a muchos... y desde ese episodio el mundo la conoció. Antes poquísima gente sabía de ella.