El cooperativismo y el objetivo de lograr un mayor nivel de conocimiento público Locales 29 de julio de 2018 Redacción Por El cooperativista Fernando Zuker disertó en la sede del banco Credicoop sobre cooperativismo, analizando distintas aristas que tienen que ver con lo social y lo económico.

FOTO JORGE BARRERA DISERTANTE. La charla estuvo a cargo del cooperativista Fernando Zuker.

En el marco de la celebración del 96º Día Internacional de las Cooperativas, la Comisión de Asociados de la Filial Rafaela del Banco Credicoop llevó a cabo una charla que se denominó "Transformar la Realidad" del Cooperativismo.

La misma estuvo a cargo del destacado docente, periodista y cooperativista Fernando Zuker, quien fue tocando diversos temas que interesan hoy al sector, dejando títulos muy importantes al respecto, en esta alianza estratégica del banco y el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini de la ciudad de Buenos Aires. Es conocido ya que todas las sucursales del banco, a lo largo y lo ancho de nuestro territorio, organizan charlas institucionales abiertas a la participación de todo tipos de públicos.

Durante su disertación se fue avanzando en el tema económico, se pasó por la cultura, por la política y de derechos humanos. Además, eso fue anclándose con el cooperativismo, uniendo el trabajo de un grupo de investigadores en el Centro Cultural, abocado al desarrollo del conocimiento del cooperativismo.

"El cooperativismo en la Argentina tiene una larga historia. Tiene bases muy sólidas y profundas y se ha desarrollado a lo largo del tiempo bajo cualquier tipo de gobiernos, que con sus políticas se han acercado más, como así también otros que no lo han hecho tanto. Siempre destacamos que hubo momentos de mayor desarrollo y por otros momentos de mayor resiliencia, sobretodo en momento de cambios o más bien tormentosos", dijo en primera instancia el especialista.

Desde el análisis que llevó a cabo Zuker, fue enumerando los principales objetivos del cooperativismo en nuestro país. Para él, el principal desafío hoy es la de obtener un mayor nivel de conocimiento público por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Eso incluye el sector social y las mutuales, según su punto de vista: "debemos saber que en cada rincón, pueblo o ciudad hay prácticas cooperativas que proveen bienes y servicios de calidad a un precio justo y razonable, con acceso totalmente directo por parte de los consumidores", dijo el docente.

Hilando un poco más fino, Zuker menciona que el tema pasa que un mayor nivel de visibilidad permitirá al sector tener un mayor nivel de desarrollo y argumentó: "me parece que tiene que ver con la dificultad de construir una estrategia que represente a todo el sector. A veces hay esfuerzos colectivos pero dispersos y no se alcanza y no se alcanza una integridad que permita construir una estrategia a nivel nacional. Hay lugares donde estas prácticas desarrolladas y son más visibles y hay lugares donde las prácticas desarrolladas pero no son tan visibles", dijo al respecto.



LA ECONOMIA AFECTA A TODOS

Como en tantos otros lugares del país, la economía que está atravesando hoy nuestro país lleva a que tomemos diferentes caminos o que rediscutamos nuestros planes a futuro. En el Cooperativismo pasa lo mismo. Como empresas centradas en las personas las cooperativas cumplen un rol en el plano económico social, al crear oportunidades de empleo y generación de ingresos; por sus objetivos sociales, aportan a la construcción de medios sociales más justos y equitativos y por los valores democráticos con los que se organizan, promueven modelos de liderazgo en las comunidades en las que están insertas.

"Hoy la economía afecta a todas las experiencias de tipo económicas que tengamos planificadas. Dependiendo de la categoría de la que se trate, podemos analizar diferentes puntos. Hay sectores dentro del cooperativismo que siguen superando sus objetivos y hay otro gran número de experiencias cooperativas que resisten a la crisis por el tema de los costo de los servicios públicos, por el aumento de la materia prima, del transporte y todo ese incremento de costos básicamente si se transfieren directamente al precio de venta, perderían también rentabilidad mínima que necesitan para seguir viviendo en los tiempos de hoy. Hay rubros que todavía tienen un colchón que les permite seguir trabajando, mientras que otros están muy golpeados", finalizó.





RECUADRO

El día Internacional del Cooperativismo se celebra en el mundo el primer domingo de julio desde 1933, cuando así lo estableció la ACI –presidida actualmente por el argentino Ariel Guarco-. Posteriormente, en 1995, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas acogió la fecha y recomendó a las naciones miembro, celebrar ese día el primer sábado del mes de julio. En esta oportunidad lo hacen bajo el lema “Sociedades Sostenibles Gracias a la Cooperación”. Con esta consigna, las cooperativas buscan visibilizar su contribución al desarrollo sostenible, a través de los valores, los principios, las estructuras de gobierno y la preocupación por la comunidad circundante, que alimentan el modelo de Economía Social en el que se enmarca el cooperativismo.

Bajo la propuesta de la Alianza Internacional para el Cooperativismo (ACI), en Argentina y en el mundo, millones de cooperativistas en este día comparten experiencias, realizan actividades, exposiciones y campañas de redes, destinadas a difundir y sensibilizar a las personas sobre la importancia de este modelo de empresa económica para garantizar el desarrollo sostenible.

Más de 1200 millones de personas -uno de cada seis habitantes del planeta- son miembros de alguna cooperativa. En el mundo existen más de 2,6 millones de cooperativas que brindan oportunidades de trabajo a 280 millones de personas que representan un 10 % de la población mundial.