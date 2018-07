"La situación económica del país tiene un serio problema del dólar" Locales 29 de julio de 2018 Por Emilio Grande (h.) Destaca el contador Raúl Stradella, quien cumplió 50 años de profesión, a LA OPINION. Asesora al Centro de Acopiadores de Cereales de Santa Fe. Fue senador provincial en 1983-87 y presidente del Club 9 de Julio en 1994-04.

FOTO EGH STRADELLA./ En su estudio de 3 de Febrero 655.

Raúl Santiago Angel Stradella cumplió 50 años como contador público nacional (se había graduado en la Universidad Nacional de Córdoba). Nació en Pueblo Marini el 27 de febrero de 1945, siendo sus padres Valentín (fallecido) y Delia Pautasso (97 años); los estudios primarios los realizó en la escuela Nº 21 de esa localidad del departamento Castellanos y los secundarios en la ex Escuela de Comercio (Vecchioli) de Rafaela.

De 1983 a 1987 fue senador provincial por nuestro Departamento y fue presidente provisional de la Cámara Alta. En la Unión Cívica Radical integró los comités local (fue presidente), departamental y provincial (vicepresidente), y fue vicepresidente de la convención nacional.

En 1988 fue designado director del Banco Nacional de Desarrollo, de 1990/92 asesor del presidente del CCIDC Moisés Limansky, de 1990 hasta el presente asesor del Centro de Acopiadores de Cereales de Santa Fe. En su vasta trayectoria profesional también fue docente en el Instituto Secundario de Monte Cristo (Córdoba), de la Escuela Nacional de Comercio y de la Licenciatura en Administración Rural en la UTN Rafaela (cátedra Comercialización). Una de sus pasiones es el fútbol, identificado con el Club 9 de Julio, ocupando varios cargos en la comisión directiva: vocal, vicepresidente y presidente (1994-2004) y actualmente es síndico.

"Cuando me recibo el 17 de julio de 1968 (le entregaron una plaqueta), con ese ímpetu vengo a Rafaela y me matriculé en Ciencias Económicas. Una cosa es la teoría y otra es la práctica, más hoy que se necesita no sólo el conocimiento sino también herramientas que la universidad no te las da. Me incorporé a Tractomaq (en la ruta 34, hoy hay un supermercado chino) donde estuve 10 años y empecé a conocer lo que era trabajar en la profesión. Después a partir del 78 me establecí en forma individual con mi estudio y clientela. Luego ocurrió lo inesperado que fue la inserción política en 1983, venía de una familia radical y participaba de la actividad en Rafaela", cuenta a este cronista en una entrevista con LA OPINION.

-¿Por qué elegiste estudiar contador público y en Córdoba?

-Me recibí de perito mercantil, siendo una de las carreras posibles Ciencias Económicas. Había visto que muchos estudiantes fueron a Santa Fe, iban y venían a Rafaela y no terminaban la carrera. Entonces dije "me voy a Córdoba" porque tenía un primo que estudiaba allá, te volvías para Semana Santa, las vacaciones de julio y de verano. La última materia que rendí fue "Economía de los mercados internacionales", en forma escrita y oral porque estaba libre, con el profesor Salvador Treber, quien fuera director del Banco Central durante el gobierno de Alfonsín.

-¿Estás satisfecho con el servicio técnico brindado a los clientes en 50 años?

-Hubo que hacer una etapa de reconversión, hoy ya no es más la contabilidad con las máquinas de escribir y calcular, hay que manejar el sistema informático, las empresas requieren otro tipo de información, antes se liquidaban los impuestos y ahora se necesita el asesoramiento económico-financiero, no había la complejidad de los mercados, tampoco las exigencias actuales de las entidades bancarias para el apoyo crediticio; la gente no tenía idea lo que era el dólar, lo empecé a escuchar en la década de los ochenta, y no había tanta inflación. Me actualicé haciendo cursos y el empresario no espera el balance para saber los resultados, demanda en forma permanentemente, hoy en día es todo online, por ejemplo en la web de la AFIP con los movimientos que hizo.

-¿Cómo asesorar a un cliente sobre la previsibilidad, las turbulencias y los nuevos escenarios?

-Asesoro a 60 socios del Centro de Acopiadores de Cereales de Santa Fe, tenemos ventajas comparativas y manejamos algunos temas con mayor fluidez: los mercados agropecuarios, la situación del clima. Hoy el productor y acopiador de granos está en una situación climática muy difícil luego de sufrir inundación y sequía; faltaron más de 5.500 millones de dólares de cosecha que no entraron en todo el país, afectando al resto de la comercialización de granos y maquinarias con problemas para pagar los sueldos e impuestos.

-Hasta el 2015 tuvimos una economía nacional muy cerrada al mundo con el kirchnerismo pasando a otra más abierta con el dólar liberado, pero sigue la inflación como uno los problemas de fondo.

-La situación no es fácil, la economía del país tiene un serio problema, la situación del dólar es insólita, debe ser uno de los pocos países del mundo con este problema, que está vinculado a las tarifas y los combustibles; se fue al FMI porque se necesita plata y no se hicieron los ajustes en su debido tiempo. Hay un serio problema de pobreza con un 30%, que se arrastra cuando se salió de la convertibilidad y luego vino la crisis del 2001-02, con los subsidios sin control dirigido a los más pobres, viviendo 3 generaciones del Estado y no hay cultura del trabajo, educación ni valores, y se está cada vez más lejos del sistema y excluido. Y van a pasar muchos años para salir de esta crisis.

-¿Cómo fuiste candidato a senador en el 83 con el retorno de la democracia?

-Yo venía de Córdoba con el radicalismo que es muy fuerte, ganaron elecciones y con una mayor participación política que acá. Lo que uno rescata de esa experiencia legislativa es la militancia política, ver cómo son los problemas estructurales de esta provincia: este Departamento que es uno de los más ricos tenemos problemas de agua y caminos, que no se previeron en los últimos 30 años y no hay planificación. En la convención nacional con las reuniones en Buenos Aires y Alfonsín fue muy innovador con ministros muy importantes.

-Sobre tu participación en el "9", ¿cuáles fueron los logros más importantes en tu presidencia?

-Me sumé en la década de los 70 a colaborar, en el fútbol local era delegado a la Liga y era la época de las carreras (en el óvalo). Cuando asumí en el 94 el club estaba en una situación muy difícil por la participación en los torneos del interior con jugadores de Buenos Aires; se sumaron a trabajar Carlos Montagna y Cacho Vianco. Debíamos un millón de dólares, se hicieron las carreras de midgets y motos, la transformación del salón en boliche y saneamos el club; hicimos obras importantes como el salón Centenario y la tribuna de cemento, y el ascenso al Argentino A en el 2001. Luego de tantos años te desgasta y dije "llego hasta el centenario del club"; me molestó cuando se armó una barra de hinchas que molestaban y pintaban paredes, te puteaban en la cancha, pero ahora sigo como síndico. El club no está en otra posición deportiva por un problema dirigencial y yo me incluyo.