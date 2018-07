A 170 km/h auto perforó guardarrail y cayó al vacío Policiales 28 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO DIARIO 26 AL VACIO. El conductor de 19 años no sufrió heridas graves.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Un auto que iba a 170 kilómetros por hora cayó ayer a la madrugada desde la Av. General Paz a la avenida del Libertador y terminó volcado sobre uno de los jardines ubicados debajo de la autopista a metros de un destacamento policial.

Pese a la impresionante caída, no hubo que lamentar víctimas fatales, y el joven de 19 años que manejaba el vehículo, resultó herido y fue internado.

El hecho se produjo este viernes pasadas las 2:00, cuando el auto que iba por la avenida General Paz perdió el control y tras romper el guardarrail en la bifurcación salió disparado hacia la Avenida del Libertador.

Según trascendió, el conductor del Volkswagen Voyage color blanco, no sufrió heridas graves, pero por precaución fue trasladado al Hospital Pirovano. Según testigos del hecho, el auto circulaba con exceso de velocidad desde hacía varios kilómetros.

"El velocímetro quedó clavado en 170 kilómetros", detalló uno de los testigos.

Familiares del joven hablaron este viernes con la prensa y contaron que no saben qué fue lo que llevó al joven a alcanzar una velocidad tan alta con el vehículo.

Trascendió que el joven había subido una foto suya a la red social Instagram junto al auto y habría escrito: "hasta acá llegué", pero los familiares no pudieron explicar a qué se refería con esa frase el protagonista del vuelco.