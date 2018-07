Continúa la ronda de encuentros en vecinales Policiales 28 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO UR V BARRIO JUAN DE GARAY. Se reunieron autoridades policiales y de la Vecinal.

Sin profundizar si se hicieron presentes muchos vecinos o no, si hubo denuncias policiales y otros trámites o no, lo cierto es que en la jornada del jueves continuaron los encuentros entre funcionarios policiales y autoridades de distintas vecinales de la ciudad, tal como venía sucediendo en el marco del dispositivo “Más Cerca”.

A continuación lo informado oficialmente por la Unidad Regional V.



BARRIOS

* Vecinal del barrio Juan de Garay: entre las 18 y las 19:30 del jueves, en la vecinal del Juan de Garay, funcionarios policiales se reunieron con su presidente Julio Barberis, su vicepresidente Ovidio Baretta, el tesorero del Club de los Abuelos Rafaela Carlos Rossa, y un grupo de vecinos. Los presentes coincidieron en que en este último tiempo no se registraron hechos delictivos, hicieron referencia a la falta de compromiso de la gente a la hora de acercarse a este tipo de reuniones y dijeron que es un "barrio seguro". Se mostraron entusiastas con futuras reuniones en las que se tratará de que asistan más personas. Estuvieron presentes el Jefe y la Subjefa de la Comisaría 2ª. No se recepcionaron ningún tipo de denuncias, ni otros trámites.

* Vecinal del barrio San José: en el barrio San José se hicieron presentes vecinos y el presidente de la Vecinal. Los vecinos mostraron preocupación por un enfrentamiento armado que se produjo hace 10 días, solicitando más presencia policial. No se tomaron denuncias. La reunión les pareció productiva. Concurrió personal de la Comisaría 13ª.

* Vecinal del barrio Villa Aeroclub: se hicieron presentes en el barrio Villa Aeroclub, el secretario de la Vecinal Gustavo Beccaria y el pro-secretario Martín Brusa. No se contó con la presencia de ningún otro vecino por lo que no se procedió a recepcionar ninguna denuncia. Se dialogó sobre la coordinación de trabajo para el próximo mes de septiembre (Día de la Primavera).

* Vecinal del barrio Belgrano: a partir de las 20:30 en la vecinal del Barrio Belgrano los uniformados se reunieron con el presidente Germán Guenzi y el vicepresidente D. Basualdo, junto a varios vecinos. Se tocaron temas de seguridad, recorridas por el barrio; en esta oportunidad no se recibieron denuncias ni se tramitaron certificados; agradeciendo los presentes por el acercamiento a la vecinal.

* Vecinal del barrio 17 de Octubre: en la Vecinal del Barrio 17 de Octubre, se llevó a cabo el dispositivo “Más Cerca”, con la presencia del presidente vecinal Martín Tuninetti y vecinos de dicho Barrio. Se dialogó sobre la venta de pollos prevista para el 13 de agosto del corriente año, dinero que será destinado para refaccionar el local lindante a la sede policial del Destacamento Nº 7.