Suben boletos de colectivo y tren en área metropolitana

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El pasaje mínimo de colectivo subirá 30% entre agosto y octubre próximos, a razón de $1 por mes, mientras el de tren tendrá un incremento de entre 29,6% y 69,2% en el mismo período. Según anunció ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el boleto de colectivo subirá $1 en todas sus secciones a partir del 15 de agosto próximo, y esa variación se repetirá en septiembre y octubre.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo en el área metropolitana de Buenos Aires pasará de costar $10 a $13, en tres meses. En el caso del tren, el pasaje aumentará entre 50 y 75 centavos mensuales durante tres meses, a partir de agosto próximo.

Las medidas apuntan a reducir los subsidios al transporte con el objetivo de achicar el déficit fiscal. El incremento total del boleto será de entre $1,50 y $2,25, según la línea, cuando se complete el ajuste.

En los ramales Mitre, Sarmiento y San Martín, la suba total será de 29,6%; en el Roca y Belgrano Sur será de 69,2% y en el Belgrano Norte será de 46,1%. A su vez, en el Urquiza, el aumento alcanzará el 64,2% en octubre.

En la Línea Belgrano Sur, Roca y Urquiza, el incremento será de 75 centavos por mes, mientras que el Belgrano Norte avanzará 50 centavos. Por su parte, las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre subirán 75 centavos en agosto y septiembre, al tiempo que lo harán 50 centavos en octubre.

En conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda, el funcionario sostuvo que los incrementos están "contemplados dentro de los números de inflación". "Si hubiese otra alternativa, con el Presidente, no tengan dudas de que la elegiríamos", subrayó Dietrich.

Al ser consultado respecto del precio del subte, resaltó que "está dentro de un proceso judicial y una vez que se resuelva se harán las actualizaciones necesarias". "Las variaciones de tarifas que hacemos surgen de los análisis de la evolución de los costos y se hacen cuando se requieren", argumentó en el ministro.

Los viajes en trenes y colectivos ya habían aumentado este año entre 60% y 90% en tres períodos: febrero, abril y junio.



A FIN DE AÑO...

Dietrich, dejó abierta la posibilidad de aplicar un nuevo aumento en el transporte público de pasajeros, aunque aclaró que su expectativa es que "no sea necesario", al anunciar los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde el 15 de agosto próximo.

Consultado sobre si habrá un nuevo aumento en el boleto mínimo del transporte en el último trimestre del año, dijo que para definir los ajustes "se parte de distintas variables de costos, algunas están definidas y otras, como la de los combustibles, no controlamos, porque el precio del petróleo impacta y genera mayores costos". "No podemos asegurar que en el futuro no habrá más ajustes, pero esperamos que no sean necesaria otra modificación", señaló.