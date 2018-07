El Cosquín Rock 19 tiene fecha Información General 28 de julio de 2018 Redacción Por YA NO SERA EL FIN DE SEMANA DE CARNAVAL

Por G.S.. - El Cosquín Rock 2019 ya tiene fecha de realización. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años y que ha sido un distintivo del festival, no se realizará durante el fin de semana de Carnaval y volverá a ser de dos jornadas, tal como ocurrió este verano. José Palazzo, productor y creador del CR confirmó anoche que el 9 y 10 de febrero de 2019 se realizará la nueva edición del festival de rock nacional más grande del país. El cordobés tiró la novedad en un Vivo de Instagram que realizó junto al periodista Pablo Layus, quien se encuentra en la docta cubriendo la seguidilla de shows de estos días (Charly, Las Pastillas y el Cirque Du Soleil).

Palazzo explicó que se juntaron con gente del Cosquín folclore, del Festival de Peñas, con el Festival de las Colectividades y la Secretaría de Turismo de la provincia de Córdoba para consensuar fechas y que no se superpongan. De todas maneras, ya es tendencia que el Cosquín Rock no sea más de 3 jornadas, algo que ya se pudo ver en la edición de este año. Y con ese panorama no tiene demasiado sentido hacerlo un finde largo de 4 días.

Hablar de la grilla obviamente es muy pronto, aunque, el propio Palazzo dejó una puertita abierta sobre dos presencias que serían hoy de lo más convocante. Uno es Charly García. “Es muy prematuro pensar en que esté, ojalá que esté”, deslizó el productor. Y el otro es Don Osvaldo. “La verdad que no hablé con el Pato todavía, tengo que hablar”, lo cual no es problema porque es amigo de Fontanet. Cerró diciendo “tengo muchas ideas, habrá 6 o 7 escenarios”, lo cual en idioma Palazzo significa que ya tiene casi todo en su cabeza armado y que solamente falta darle forma.

Año a año cientos de rafaelinos peregrinan hasta el Aeródromo de Santa María de Punilla para ser parte de este ritual rockero por excelencia. Y muchos ya se estaban preguntando cuál sería la fecha para la edición 19, aunque todavía faltan un poco más de 6 meses.