Stolbizer se muestra con Lifschitz ¿para el 2019? Locales 28 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PARA TERCIAR./ El santafesino y la bonaerense ya piensan en las elecciones del año que viene.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se mostraron juntos en una reunión política para analizar la situación del país, a la que también invitaron a potenciales socios en un armado electoral de tinte socialdemócrata de cara al 2019.

En el encuentro que tuvo lugar este jueves estuvieron presentes el ex diputado radical Ricardo Alfonsín; la intendenta de Rosario, Mónica Fein; y los diputados nacionales Victoria Donda, Marco Lavagna y Daniel Arroyo.

También fueron invitadas personalidades de ámbitos por fuera de la política institucional como la escritora Claudia Piñeyro, el dirigente social Juan Carr, el ensayista Alejandro Katz y el periodista Luis Novaresio.

"Hemos buscado a personas con quienes tenemos una base de valores compartidos para que nos ayuden a pensar en las mejores respuestas y caminos", señaló la ex diputada del GEN, tras el encuentro que tuvo lugar en un hotel porteño de la calle Corrientes.

"Nos juntamos a escuchar a personalidades de distintos campos del conocimiento en Argentina, para saber sus opiniones y visiones respecto de varios temas de la actualidad y el futuro del país", señalaron el gobernador de Santa Fe y la ex diputada.

Y, en un comunicado, agregaron: "No estamos abordando una agenda electoral, sino dando visibilidad a un espacio de pensamiento que requiere de una expresión política. Y creemos que para iniciar hay que escuchar y trazar un diagnóstico correcto de las dificultades y de las oportunidades de estos tiempos".

El cuadro al que aspiran Stolbizer y Lifschitz se completaría con la incorporación de la figura del diputado nacional y líder de Evolución, Martín Lousteau, aunque el economista está más próximo a ir a una interna contra el PRO para competir por la jefatura de Gobierno porteño.

Si bien los vínculos con Donda y Arroyo marchan bien, por ahora estos dos dirigentes se encuentran mucho más cerca de la precandidatura de Felipe Solá, quien quiere competir dentro del PJ.