Críticas por ajuste en el gasto social

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Los senadores nacionales Miguel Pichetto, de Río Negro, y José Ojeda, de Tierra del Fuego, sostuvieron ayer que la decisión del Gobierno de modificar las asignaciones familiares es "falsamente igualitaria" y criticaron que "además lo hizo en detrimento de la Patagonia".

Pichetto y Ojeda cuestionaron la medida del Gobierno que eleva el piso y baja el techo de los salarios que perciben asignaciones familiares, porque eliminó además un régimen diferencial que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia.

Los senadores calificaron como "lamentable" la decisión tomada por decreto del presidente Mauricio Macri y remarcaron que "además lo hizo en detrimento de la región patagónica", sobre la cual recordaron que es "un gran territorio pero escasamente poblado" que "requiere beneficios diferenciales".

"Con esta decisión falsamente igualitaria el Gobierno del presidente Mauricio Macri demuestra tener una visión centralista y exclusivamente metropolitana en lo que hace a la distribución de los recursos", indicaron los senadores, quienes además afirmaron que "esta medida es contraria a todo idea de equidad".



"INEQUIDAD"

Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, criticó la decisión de "recortar las asignaciones familiares" y consideró que la medida "vuelve a marcar la mirada centralista del Gobierno, que en lugar de elaborar políticas públicas que sinteticen las distintas realidades de la Argentina, generaliza la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y la asemeja a la del interior profundo".

Sobre la situación de su provincia, el mandatario aseguró que "igualar las asignaciones familiares de los niños de Salta con los de la Ciudad con mayor ingreso per cápita del país, o con la Región Centro donde el Estado Nacional ya gasta $56.791 por habitante versus los $31.409 que gasta en el Norte (es decir un 80% más), resulta de una inequidad absoluta y una falta de contemplación de las distintas realidades".

"Como agravante observamos que estas ´disparidades´ sólo se ajustan cuando son a favor del Norte argentino. En los casos contrarios no sucede. Por ejemplo, el 60% del subsidio al transporte se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y ahora el gobierno propone para el Presupuesto 2019 un recorte del 50% del subsidio para todas las provincias, sin tener en cuenta que el 60% del gasto está en Buenos Aires, por lo cual el mayor esfuerzo debería hacerlo el AMBA y no todas las provincias por igual", subrayó Urtubey.

En un comunicado, señaló que "otro ejemplo reciente fue el Fondo del Conurbano Bonaerense por el cual se le asignaron 80 mil millones de pesos sólo a la provincia de Buenos Aires".

"Si no resolvemos la cuestión de fondo, que es poder desarrollar el interior del país de manera armónica e inclusiva, será muy difícil por contribuir al país que queremos", agregó el gobernador.