"La programación del FTR18 expresa nuestro compromiso"

28 de julio de 2018

Desde hace una semana, las redes sociales se volvieron un lugar clave para potenciar la polémica en torno a la obra de teatro "Dios" que se representó en la Sociedad Italiana. Y fue justamente en una de ellas, Facebook, la elegida por Gustavo Mondino, director Artístico del Festival de Teatro de Rafaela, en donde expresó, junto a su equipo de trabajo, su parecer al respecto. A continuación, transcribimos textualmente sus dichos que están acompañados por la firma de Mayra Armando, Laura Bañón, Lucas Boll, Damiana Calcaterra, María Victoria Curiotti, María Cecilia Curiotti, Laura Dayer, Víctor Fontana, Gabriela Guibert, Martín Lopetegui, Eva Menardi, Inés Nosti, Ramiro Rodríguez y Luisina Valenti.

"A razón de los hechos y repercusiones de los últimos días, los abajo firmantes, parte del equipo de producción del Festival de Teatro Rafaela 2018 decidimos pronunciarnos al respecto.

Desde 2005, hace catorce años, el FTR se sostiene ininterrumpidamente como política cultural en la ciudad de Rafaela. Del inicio a la fecha se han programado más de 350 espectáculos locales, nacionales e internacionales y se concretaron más de 700 funciones en salas oficiales y no convencionales, vecinales y espacios al aire libre. Desde hace años, además, el Festival se expande a través de las Subsedes, llevando sus propuestas a localidades vecinas. En el marco del FTR también se brindaron más de treinta talleres y seminarios dictados por reconocidos artistas y referentes de la escena nacional e internacional, todos ellos con entrada libre y gratuita. Se sumaron a estas actividades especiales charlas abiertas, presentaciones, exposiciones de obras y entregas gratuitas de libros. El crecimiento ininterrumpido del festival puede observarse no sólo en estas cifras, sino en el reconocimiento y la valoración que de él se tiene en el país y Latinoamérica.

"Como las anteriores, esta 14ª edición no fue la excepción. Como es habitual, numerosas funciones se agotaron a los pocos días de la apertura de boletería y la ciudad se encendió: se agotaron los cupos a talleres y workshops; una caravana gigante acompañó el desfile de apertura, por primera vez realizado íntegramente por artistas de nuestra ciudad; se colmaron las salas y espacios alternativos en distintos barrios de la ciudad; se congregaron cientos de rafaelinos en los espacios verdes. 32 espectáculos se presentaron para los distintos públicos de Rafaela, todos ante una numerosa cantidad de espectadores.

Esta edición también fue escenario de muchos debates que tienen lugar en la actualidad, tanto en nuestro país como a nivel mundial; debates que centran su discusión en la igualdad, la pluralidad, la diversidad, la alteridad. En ese marco y de cara a la votación de la ley I.V.E. en nuestro país, muchas actrices manifestaron su postura al respecto exhibiendo sus pañuelos verdes en las salas de Rafaela. Además, contemplada en la programación del FTR18 se presentó “Dios”, de Lisandro Rodríguez, en el Centro Cultural Municipal. Estos dos hechos causaron la reacción de algunos sectores de nuestra sociedad, quienes se manifestaron molestos, ofendidos o vulnerados en su postura y sus creencias.

"Desde la organización del FTR diseñamos una programación variada y de calidad que da cuenta del teatro que se produce en nuestro país y Latinoamérica. Los criterios de selección apuntan a congregar obras representativas de distintos géneros y expresiones que se destaquen por su propuesta artística/estética. En ese sentido, “Dios” es producto de la lectura que su director hiciera de la carta enviada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, a propósito de la muestra del artista León Ferrari, que se exponía en el Centro Cultural Recoleta, en 2004. Esta intervención dio lugar, como la obra de Rodríguez, a numerosos pronunciamientos y debates que concluyeron con el fallo que dictaminaba, en palabras del Juez Corti, que “Desde el punto de vista del orden jurídico, la libertad de expresión artística debe considerar esta situación y proteger al arte crítico y si es crítico no puede obviarse que es molesto, irritante o provocador. Es en el respeto de la libertad de esa forma de arte cuando una sociedad democrática prueba qué valor le otorga a la libertad de expresión artística. Allí se verifica la genuina tolerancia, que lleva a soportar la existencia de una obra artística que molesta, que irrita, que perturba o que desagrada”.

"La programación de esta obra responde a nuestra profunda convicción respecto al lugar transformador, reflexivo y emancipador del arte. “Dios” plantea, en el marco de la ficción, las disputas y los debates en torno a cómo se configuran los campos de poder en la sociedad y en el arte, que no puede escindirse de esta. En este sentido, lamentamos que su difusión descontextualizada, acotada a una fotografía, haya dado lugar a la escalada de violencia suscitada los últimos días.

"Lejos de la división y el hostigamiento que se nos endilgaran por la programación de esta obra, sostiene nuestra decisión la convicción de que es el arte, y el teatro en este caso, un motor fundamental de la transformación social. El teatro es el encuentro con la alteridad, la diferencia, la otredad como acto performático; no acontece donde se antepone el monologismo del “sentido común” a las subjetividades de los cuerpos. Allí es donde el arte incomoda, provoca, interpela. Estamos convencidos de que un Estado que gobierna para toda la ciudadanía debe garantizar que todas las voces sean escuchadas, representadas, legitimadas en el marco de las políticas públicas.

"La programación del FTR18 expresa nuestro compromiso con la cultura de una sociedad que crece y que se permite habitar la diferencia, encontrarse con el otro, conmoverse. Creemos en el poder de esos encuentros, en el diálogo, la diversidad, lo heteróclito como expresiones de una sociedad democrática

De cara a la 15ª edición de este Festival, Rafaela ya no es la misma. Desde hace años, jóvenes, adolescentes, niñas y niños son parte de este evento, crecen con él. Son quienes harán nuestra ciudad más grande, más linda y, sin dudas, más diversa. De cara a ese futuro, que es también el nuestro, permitámonos un debate inclusivo y plural que nos permita crecer como sociedad en la riqueza de la diferencia".