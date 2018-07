Para la revancha, titulares

Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la mañana en el estadio Monumental pensando en lo que será su partido definitorio de cuartos de final de la Copa Santa Fe.

La “Crema” enfrentará este domingo desde las 17.30 a Unión de Sunchales en barrio Alberdi en el encuentro de vuelta que tendrá como árbitro principal a Mariano González.

En la práctica el entrenador Víctor Bottaniz probó el posible once titular y si bien no lo confirmó se espera que Atlético presente una formación titular y no juegue con un equipo alternativo como sí lo hizo en la ida, en donde empataron 1 a 1, jugada el sábado pasado en la ciudad del “Cañón”.

A esto también habría que sumarle la posibilidad que Gabriel Ramírez, flamante incorporación que ayer tuvo su primer entrenamiento con sus compañeros, sea de la partida. Recordando que Emiliano Romero fue operado de los meniscos (un mes afuera) y que Facundo Soloa sigue recuperándose de un desgarro, el DT se inclinó por el mediocampista proveniente de Lanús y en el entrenamiento futbolístico fue el acompañante de Lautaro Navas en el medio campo. Tanto Pablo Gaitán, Matías Valdivia como Santiago Paz, las otras alternativas que tendría para dicho puesto, estuvieron en el elenco alternativo.







Lito dispuso del siguiente equipo titular: Ramiro Macagno; Tomás Baroni, Abel Masuero, Gastón Suso y Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Navas, Ramírez y Mauro Albertengo; Maximiliano Casa y Matías Quiroga.



Con el correr de los minutos el DT realizó tres modificaciones: Marco Borgnino por Albertengo, Diego Meza por Copetti y Lucas Quiróz por Casa.



El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy, desde las 9 en el estadio, y luego del mismo Bottaniz estará confirmando la formación inicial que utilizará para disputar el encuentro de mañana. El ganador jugará en semifinales ante Unión de Santa Fe.



Cambio en la terna



Desde la organización de la Copa Santa Fe anunciaron en la jornada de ayer que la terna arbitral para el cotejo entre Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales tendrá una modificación. El segundo asistente de Mariano González será la rafaelina Gisela Trucco. Como asistente número uno estará Norberto Moyano y el cuarto árbitro será Nahuel Franco.