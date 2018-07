River en Formosa ante Dálmine Deportes 28 de julio de 2018 Redacción Por COPA ARGENTINA

River intentará hoy seguir de racha y mantener la ilusión del tricampeonato en la Copa Argentina cuando enfrente en Formosa a Villa Dálmine, de la Primera B Nacional, por los 16avos de final. El encuentro se disputará a partir de las 19:10 en el estadio "Antonio Romero" de la capital formoseña, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de TyC Sports. El ganador de este cruce se medirá en Octavos de Final con el vencedor de Platense-Lamadrid.

Será el segundo encuentro en una semana para River por la Copa Argentina, con la intención de "adelantar" el calendario en función de su participación en la Libertadores, por los octavos de final. El "Millonario" viene de vapulear a Central Norte de Salta por 7-0 y el entrenador Marcelo Gallardo pretende darle rodaje a su once inicial, por lo que repetirá diez de los once jugadores que se presentaron en Salta. El único cambio estará en el arco, donde le devolverá la titularidad al mundialista Franco Armani y relegará a Germán Lux al banco de suplentes. No hizo lo mismo con los otros dos mundialistas, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, quienes fueron preservados para el partido ante Racing por la Libertadores. River, vigente bicampeón de la Copa Argentina, no realizó incorporaciones pero mantuvo la mayor parte de su plantel, lo que en estos tiempos parece un logro importante.

De su lado, Villa Dálmine vive una historia de película, porque hasta hace algunos años pocos hubieran imaginado tener la posibilidad de enfrentar a River en un partido oficial. El equipo de Campana tiene la ilusión de dar el batacazo y quedarse con el cheque de 970.000 pesos que se llevará el ganador. Es cierto que, más allá de las diferencias lógicas de jerarquía, el equipo dirigido por Felipe De La Riva no llega en las condiciones ideales para enfrentar este partido, ya que le toca en medio de la pretemporada, luego de la semana más intensa de trabajos físicos, y con un equipo totalmente renovado que aún se está conociendo. Para el técnico, la prioridad es el torneo del Nacional "B", aunque no le resta importancia a este partido, por lo que colocará a su equipo "ideal", los mismos que derrotaron por penales a la UAI Urquiza en la anterior instancia.



PASO TEMPERLEY

Temperley venció ayer a Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0, por los 32avos de final de la Copa Argentina y de esa manera se clasificó a la siguiente ronda, tras el partido disputado en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Sarandí. El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Lucas Mancinelli, a los 2 minutos del primer tiempo, y de esta manera el "gasolero" deberá medirse en los 16avos de final ante Deportivo Maipú de Mendoza, que dejó atrás a Chacarita Juniors. El equipo de Caseros pudo haber igualado, pero el delantero Lionel Altamirano desvió un tiro penal, a los 14 del complemento.



PIDE LOS PUNTOS

San Lorenzo realizó un reclamo ante la Conmebol por la mala inclusión de un jugador de Deportes Temuco de Chile, tras el partido que perdió 2 a 1 por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El jugador en cuestión es Jonathan Requena, quien estuvo en el banco de suplentes, pero que estaba inhabilitado para poder jugar debido a que formó parte de Defensa y Justicia en esta misma edición del torneo. Ahora la entidad sudamericana analizará la presentación del "Ciclón", que en caso de prosperar el reclamo, recibirá los puntos del partido, aunque falta disputarse la revancha. Según pudo saber NA, la Conmebol se expedirá sobre el hecho antes del partido en Temuco, aunque hay un antecedente sobre este tipo de cuestiones, cuando el año pasado Lanús perdió en cancha ante Chapecoense y luego le dieron por ganado el cotejo. En aquella ocasión -por la Copa Libertadores- el equipo de Curitiba había inscripto mal a Luiz Otávio (debía cumplir una fecha de suspensión más) y pese a que en cancha Chapecoense ganó 2 a 1, luego el "granate" reclamó los puntos y se lo dieron por ganado 3 a 0.