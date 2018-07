Dietrich y Morini se sacaron chispas

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, cuestionó con dureza al gobierno de la provincia por las obras en el aeropuerto de Fisherton. "Acá en Rosario es el único lugar donde se sigue discutiendo quién hace las obras en el aeropuerto", disparó el funcionario, en respuesta los reclamos de fondos de la administración de Miguel Lifschitz .

En diálogo con la prensa, Dietrich recordó que los últimos cuatro años Santa Fe recibió 1.700 millones de pesos en concepto de tasas. Y agregó, refiriéndose al aeropuerto de Fisherton: "En un aeropuerto con tanto movimiento, se potencian todas las áreas comerciales. Y esto, bien gestionado, puede generar otros 600 o 700 millones de pesos en cuatro años".

"Por lo tanto, no es que no haya plata. Hay plata, hay que invertirla bien, hay que hacer las obras y con eficiencia, lo que lamentablemente acá no pasó", disparó.

En ese sentido, le mandó un mensaje directo a la provincia: "Está claro que si un aeropuerto que fue cedido por una provincia reclama obras, tendrá prioridad sobre uno que no lo ha hecho y que tiene el dinero que recauda por tasas aeroportuaria igual que en Rosario", enfatizó.



MORINI, CON LOS TAPONES DE PUNTA

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, salió al cruce de las críticas que lanzó el ministro de Transporte de la Nación: "es una mirada que tienen ellos, pero las comparaciones en ese aspecto no son tan buenas. Quisiera llevarlo al ministro Dietrich, que habla de tanto apuro, y mostrarle que hace dos años y medio que se hicieron cargo de la gestión y no pudieron terminar la autovía a Rafaela. Entonces, que me viene a hablar a mí de estas cosas o decir que el gobernador de la provincia tiene que trabajar más".

"Lo que pasa es que muchos de ellos no saben lo que es caminar una provincia, no saben lo que es la política y muchos de ellos no gastaron zapatillas", continuó el ministro de Obras Públicas, y añadió: "¿Sabe dónde? Por haber sido intendentes o presidentes comunales, soldados de trincheras como fuimos el gobernador y yo. Porque cuando Lifschitz era intendente de Rosario, yo era presidente de mi comuna. Así que a muchos de estos yuppies nuevos que vienen a darnos recetas a nosotros les hace bastante falta gastar zapatillas".