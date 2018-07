Derrota ante Mali Deportes 28 de julio de 2018 Redacción Por BASQUET, MUNDIAL U17

El seleccionado argentino U17 femenino de básquetbol perdió este viernes frente a Mali por 63 a 48, en el encuentro por la ronda Consuelo y ya no podrá aspirar al noveno puesto del Mundial que se disputa en Bielorrusia. Los parciales fueron 19-8, 31-24 y 51-37, todos favorables al elenco africano.

Candela Gentinetta convirtió 5 puntos y bajó 5 rebotes en 35 minutos en cancha, mientras que Lucía Operto convirtió 2 puntos y capturó 1 rebote en 14 minutos sobre el rectángulo, en referencia a las jugadoras de Ben Hur de nuestra ciudad. La goleadora argentina fue Florencia Chagas con 18 puntos.

Con este resultado, Argentina intentará acceder al puesto 13 del certamen. En tal sentido, este sábado se medirá con Bielorrusia, que perdió ante Nueva Zelanda, desde las 7.



SUDAMERICANO DE MAYORES

Del 26 al 31 de agosto en Tunja, Colombia, se disputará el Campeonato Sudamericano Femenino de básquet, categoría mayores. Meli Gretter y las Gigantes compartirán grupo de primera fase con Colombia, Perú y Ecuador, de acuerdo al sorteo llevado a cabo este jueves. El torneo entregará cuatro lugares para la AmeriCup del 2019.



SANTA FE SIN SEMIS

En una final anticipada del Campeonato Argentino de básquet de Mayores, Buenos Aires le ganó en tiempo suplementario a Santa Fe 79-77 (71) y se metió sorpresivamente en las semifinales del ‘Más Argentino de los campeonatos’ que se disputa en Misiones. Dicha instancia tendrá lugar este sábado en El Dorado, ya que a las jugarán Entre Ríos vs Buenos Aires y a las 20.30hs Misiones vs Córdoba.

Caffaro, con 24 puntos, fue el goleador del equipo dirigido por Sebastián Saborido, y donde el escolta de Libertad de Sunchales, Augusto Alonso, anotó 12.