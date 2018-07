Hockey: un nuevo torneo

Este sábado se pondrá en marcha el torneo Clausura de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, la segunda competencia de la temporada luego tras haber finalizado el Dos Orillas con los equipos de Paraná. En la primera fecha el Círculo Rafaelino será local frente a Banco de Santa Fe en los horarios habituales, jugándose toda la tira. El partido de primera división está previsto para las 16.30 en el sintético.

Los demás encuentros serán CRAI vs. Universitario; Colón vs. Franck y El Quillá B vs. El Quillá. Fue postergado Santa Fe RC vs. La Salle por la participación este fin de semana en el Regional B.



QUIEREN CLASIFICAR

La Selección argentina de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, cerrará hoy la etapa de grupos del Mundial de Londres contra Sudáfrica, en busca de un triunfo que le permita avanzar directamente a los cuartos de final. El encuentro se disputará a partir de las 10:00 (hora argentina) en el "Lee Valley Hockey and Tennis Center" de Londres, con transmisión en vivo por ESPN, y Las Leonas jugarán sabiendo el resultado que necesitan para conseguir el primer objetivo de máxima, que es ganar el grupo C.

Es que un rato antes esperarán que España supere a Alemania y después, ganándole a Sudáfrica, definir el primer puesto por diferencia de gol. En esa faceta, Alemania y Argentina tienen +3, mientras que España ostenta un +2, que también le permitiría meterse en la pelea e incluso dejar tercero a Alemania.