CRAR cierra la fase inicial ante Jockey

Este sábado se disputará la 11ª y última, fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral. En tal sentido, el Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando a Jockey Club de Rosario, desde las 16 con el arbitraje de Antonio Mendoza (UER). En Reserva jugarán desde las 14.15 con el contralor de Emiliano Coll, y en pre-reserva a las 12.45, dirigiendo Agustín Stojacovich.

Con el objetivo de ir encontrando el funcionamiento que le permita iniciar la Reclasificación con buenas sensaciones, el Verde enfrentará al puntero del certamen, clasificado con varias fechas de antelación al Súper 8.

Para este encuentro, el Head Coach Enrique López Durando dispuso la siguiente formación titular: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Mariano Ferrero (c) y Juan Pablo Imvinkelried; Gastón Epelbaum, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Santiago Kerstens; Esteban Rebaudengo, José Williner, Joaquín Cescut, Guillermo Brown; Julián Kalbermatten.

Los demás partidos serán: desde las 16, CRAI vs. Old Resian, Juan Spirandelli (URR); Santa Fe RC vs. Universitario de Rosario, Germán Rabbia (URR); Estudiantes vs. Tilcara de Paraná, Ulises Ruiz (UER); GER vs. Universitario de Santa Fe, Javier Villalba (USR); y Duendes vs. Provincial, Carlos Poggi (URR).

Posiciones: Jockey 42 puntos; Duendes 40; GER 39; Santa Fe RC 37; CRAI 31; Estudiantes 28 (clasificados); Old Resian 26; Universitario de Rosario 22; Tilcara 21; Universitario de Santa Fe 10; Provincial 7 y CRAR 4.



JUVENILES A CABAÑA LEIVA

En cuanto al torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, CRAR visitará a La Salle en uno de los enfrentamientos por la octava fecha. Los partidos comenzarán en estos horarios: 12.30 en M-15 (Alfredo Fun) y M-16 (Juan Pablo Ferino); a las 14 en M-17 (Cristian Kuverling) y M-19 (Federico González).