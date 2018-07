Tanto para los hoteles como para la gastronomía local, este será un mes difícil de olvidar. Muchos eventos se fueron enumerando y el trabajo reactivó de una manera ideal para nuestra ciudad.

Hace dos semanas se llevó a cabo el Torneo Provincial de Básquet de Mayores, donde vinieron equipos de Rosario y Santa Fe, comenzando con el primer movimiento. Luego siguió la Fiesta Nacional del Teatro, que convoca a miles de personas año tras año. Gente de todos los puntos del país llegando a ver obras, como así también actores y componentes del staff de las distintas obras se instalaron en nuestra ciudad, provocando un importante consumo.

La semana pasada tuvimos los encuentros por el día del Amigo, que si bien no movilizó los hoteles de la ciudad, sí lo hizo con los bares y los restaurantes.

Dentro de poco tendremos una nueva edición de la Sociedad Rural, que motivará 4 días de exposición, más otros tantos que deben tomarse con antelación quiénes llegan a la ciudad con el ganado para poder mostrar todas sus potencialidades en nuestra ciudad. Serán días de mucho movimiento también.

Esta noche, tendremos el recital del grupo de rock Las Pastillas del Abuelo, en el club Ben Hur. Cientos de jóvenes fueron llegando a Rafaela desde ayer y generan un gasto importante en comida y bebida en muchos sitios destacados.

Por último, se asoma en el horizonte el famoso torneo infantil Sueño Celeste, acaso "la vedette" de todos los hoteles de la ciudad. Según pudo averiguar este Medio, hace desde enero que hay reservaciones hechas en distintos hoteles, ya que no solamente mueve a los más chiquitos, sino a miles de padres que vendrán a acompañar a sus hijos en este sueño de correr detrás de una pelota.

Sin lugar a dudas que este evento es el que más movimiento económico genera, no solo en habitaciones, sino en sitios para comer. Y todo en menos de un mes. Un mes dorado para la ciudad de Rafaela.