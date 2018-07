Hoteles y supermercados colapsados por el TC

La llegada del Turismo Carretera a nuestra ciudad provoca un cambio en la rutina diaria de los rafaelinos, producto de los miles de fanáticos que ya se han "instalado" en Rafaela.

Y dos sectores que se ven desbordados son el de la hotelería y los supermercados, a los cuales hay que ir con cierta paciencia.

Desde hace una semana que hay gente en las inmediaciones del Autódromo. La mayoría de ellos, se trajeron alimentos como para subsistir una semana (recordemos que el sábado pasado ya estaba parada la primer casa rodante frente al circuito). Con la habilitación del ingreso, que fue el pasado jueves a la tarde, los fanáticos salieron a la ciudad luego de instalarse dentro del Autódromo. Buscar provisiones y un buen lugar para descansar son los principales objetivos, ya que muchas veces no hay lugar en la casa rodante para todos o bien tienden a turnarse para cuidar el lugar.



NO HAY LUGAR

PARA DORMIR

Silvina Imperiale, a cargo de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela destacó que "este mes es muy especial para nosotros", remarcando la gran demanda que tiene la ciudad por la llegada del TC y porque además, el próximo 17 de agosto, comenzará el torneo infantil Sueño Celeste, que generará otra gran demanda.

"Tanto los bares, los restaurantes y los hoteles están muy satisfechos. Si bien todavía los hoteles no están totalmente llenos, se espera que en la jornada del fin de semana se llene absolutamente todo. Y si hubiera más plazas en la ciudad, también las venderíamos", destacó Imperiale.

Además agregó que "esta es una fiesta no solo desde lo deportivo, sino desde lo turístico y lo comercial", destacó.

Para todo "el circo" del TC las reservas comenzaron hace dos meses en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la gente se va acomodando para vivir este momento. Recordemos que mucha gente utilizó esta semana como una especie de vacaciones, para poder tomarse los días con mucha comodidad.

Al similar pasa con los supermercados, que horas tras hora están incrementando sus ventas producto de la gran demanda que existe por las provisiones. En todas las cajas hay largas colas y la espera es muy grande. Muchos de los changuitos están llenos, pues aquellos que asisten piensan en hacer una sola compra para no tener que volver durante el fin de semana y de esta manera optimizar el tiempo. Por eso las colas se hacen muy eternas.

En tanto, uno de los lugares más concurridos del súper es la carnicería. Algunos supermercados han puesto un carnicero más para que sea más dinámica la venta al público. Además, algunos productos escasean en las góndolas, cosa que no se ve habitualmente en día común.