El presente del rock nacional Información General 28 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Por GS.- A veces no resulta fácil hablar de un movimiento cuando uno se encuentra incluido. No es el caso de Alejandro Mondelo que analiza el presente del rock nacional. “Yo creo que el rock nacional está en un momento de evolución. Creo que de alguna manera empezó con Los Piojos y La Bersuit, que marcaron una forma diferente de hacer rock acá y que mucho tiene que ver con fusionar estilos. Y dentro de esa corriente estamos metidos nosotros. Hoy la verdad que bandas del “under” que podría recomendar son De La Gran Piñata, me parece que son una gran banda que hacen todo seriamente, o La Perra que los Parió, que son contemporáneos nuestros. En general soy crítico de lo que me gusta, pero no soy muy crítico de lo que no me gusta, porque hay que ver por qué pasa lo que pasa con ciertas bandas. No es que porque a mi no me gusta es una mierda, por ahí a mi no me llega, pero trato de respetar que hay gente a la que si le gusta.”

También habla sobre una de las características salientes de Pastillas que es la fusión de estilos. “Que nosotros estemos emparentados con la idea de fusionar estilos, tiene que ver con grandes motivadores como fueron Bersuit o Los Piojos. Y también tiene que ver con la formación musical nuestra, donde se veían diferentes estilos. Pastillas se juntaba llevaba una canción y empezábamos a ver, si la hacemos chacarera es así o si la hacemos medio candombe y en algún tramo más rockera. Y así íbamos probando. Eso es un poco lo que nos sucedió a nosotros.”