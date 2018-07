Las Pastillas del Abuelo: una propuesta de primer nivel

Son de barrio, en el mejor sentido del término. Nacieron ahí, se conocieron ahí, forjaron una amistad que va más allá incluso de compartir una banda. Saben que el que está al lado es, ante todo, amigo. Un día la música los llevó por el mismo camino, les dio el poder de amalgamarse, de hacer confluir metas y gustos. Hasta que en un momento colocaron la piedra fundamental de lo que hoy son Las Pastillas del Abuelo.

Esa historia que en muchos casos nació en la escuela primaria y a muy corta edad y que se mantiene hoy, muchos años después. Las pasiones de la adolescencia dieron lugar a las responsabilidades de la adultez, en un grupo en el que casi todos hoy son padres. Claro que el hilo conductor de la música los ha mantenido unidos. Esa combinación barrio-amistad-música es el alma de Las Pastillas del Abuelo, que esta noche estarán nuevamente visitando la ciudad de Rafaela con su gira "Vivo de pastillas, locura y realidad".

Pocas horas antes del arribo a la ciudad, LA OPINION charló con Alejandro Mondelo, el tecladista de la banda, quien habló justamente de esta fortaleza humana que tiene la banda. Es consciente que Pastillas ha crecido mucho desde aquellos comienzos en los que todo era codo a codo. Hoy la formación que lidera Piti Fernández goza de una gran actualidad y también de una popularidad que los ha llevado a expandir las fronteras cada día más.

Mondelo reflexiona sobre este momento y hace un paralelo entre aquellos días y estos. “Hoy nos encuentra en una etapa en la que la mayoría de los chicos de la banda ya somos padres, a excepción de dos. Obviamente cuando empezamos ninguno era padre. Estamos en un buen momento donde también hay otros proyectos como el caso de Piti (Juan Germán Fernández, vocalista y líder de la banda) que está con su proyecto solista, el cual nosotros apoyamos mucho. O Bochi (Diego Bozzalla, guitarrista) que está haciendo algunas cositas que espero que las presente en algún momento, es algo que hace rato que le vengo diciendo. La verdad que estamos bien, ya hace rato que estamos juntos.” Y cuando mira hacia atrás ve que han pasado toda una vida juntos en muchos casos. “Con algunos incluso nos conocemos desde la primaria, desde los 5 años y la verdad que es una relación muy familiar, la disfrutamos a pleno. Hay peleas como en todas las familias, pero siempre prospera la idea de que todo salga bien.”

Habla sin tapujos ni prejuicios de los proyectos personales de algunos integrantes de la banda y lejos de generar polémica, lo reconforta pensar en que sus amigos tienen otros proyectos. Y eso en ningún aspecto frena la marcha de Las Pastillas. “Cuando salió el tema de Piti que nos comunica la idea de hacer un proyecto particular con la familia, obviamente la gente empieza a flashear ‘se separan Las Pastillas’ y lejos de eso estamos. Todo lo contrario, apoyamos el proyecto, en mi caso particular porque es mi hermano, lo conozco de toda la vida. Está bueno que así sea, si bien amamos lo que hacemos, está bueno ir por otros lados, tocar con otros músicos, armar cosas con otras cabezas. Es como que te da un poco de respiro y nuevos aires. Y luego a la hora de hacer cosas con Pastillas es como que nos renueva las ganas de hacer cosas nuevas.”

Ese concepto de amistad está siempre presente. Son un grupo compacto, firme y que se permite que individualmente cada integrante pueda superarse. Piti Fernández puso en marcha un proyecto como solista, incluso en el Cosquín Rock 2018 tocó con las Pastillas el sábado y luego tocó solo el domingo.

Alejandro Mondelo habla con naturalidad de esto, porque la relación entre los integrantes de la banda va más allá. “Cuando no nos vemos en los ensayos, nos vemos en la casa de alguno, en mi casa o en la de Piti. O en los cumpleaños de nuestros hijos nos juntamos. Eso la verdad que está intacto, porque la verdad es que nos queremos mucho. Alguna vez hablamos de qué pasaría si decidimos parar de tocar, no sé, dos años y la verdad es que nos seguiríamos viendo igual. Con los chicos nos vamos de vacaciones juntos, como amigos que somos.”

Ese espíritu se transmite desde el escenario hacia el público, esa energía se traslada a la gente. Y ahí radica una de las grandes fortalezas de Las Pastillas. Hoy en el Coliseo del Sur volverán a salir a escena ante los fanáticos rafaelinos. Esta vez presentando su CD-DVD en vivo, claro que también ya están pensando en el futuro cercano. “Estamos un poco despidiendo Paradojas -último disco de estudio que data de octubre de 2015- y obviamente repasando canciones de otros discos. Ya despidiendo un poco todo esto para meternos dentro de poco en la etapa de preproducción de un nuevo disco, cuenta Mondelo.

La rueda no para, en plena gira ya hablan de lo que vendrá. Lo primero será una nueva experiencia internacional. “Ahora dentro de un mes mas o menos va a ser nuestro primer viaje a España. Y creo que si se da que internacionalmente lo que hacemos pueda impactar en la gente, estaría bueno hacerlo. Ya tenemos varios viajes a México, apostamos a eso y ahora también a España”, se entusiasma el tecladista.

Las Pastillas van a protagonizar hoy una de las visitas más importantes del año musical rafaelino y se espera un Coliseo colmado para vibrar con una de las bandas de primer nivel del rock nacional actual.