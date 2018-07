Carta de lectores Carta de Lectores 28 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Por los que no tienen revancha



Sr. Director:



Los que practicamos hace tiempo este deporte sin cobrar y por el honor, vemos cada cuatro años o Copas América o campeonatos Mundiales. Se fomenta un círculo de ventas de televisores, banderas y camisetas. Y el clan Messi, padre e hijo, Mascherano y otros manejan a directores técnicos, no dan notas a periodistas con su habitual mala educación.

Justo en esos días en uno de los programas de una radio santafesina, el señor Hugo Bonomo, un ecologista que lucha con pocos sustentos mencionó una de las tantas matanzas de surubíes en Corrientes a cargo de pescadores que revelaba el sufrimiento de estos seres indefensos.

El programa de Bonomo trata de algo tan vital y no renovable como el agua (se llama "Sobre el agua"). Mientras otros programas sobre pesca promueven la muerte, habla sobre lo que hacen asesinos cobardes porque la caza y la pesca no es un deporte.

Los que utilizan a los perros galgos para matar a otros animalitos, los coto de caza, y domadas, etc. son personas viles que manejan todo por lucro económico para su beneficio.

También padres que regalan rifles de aire comprimido a chicos, sin considerar que cuando de niño se mata animales aumenta el riesgo que cuando crezcan puedan atentar contra sus semejantes.

Se conoció que en los mares del sur se extrajo la friolera de 240 mil toneladas de kril. Una predación a cargo de buques extranjeros. El día que tengamos sensibilidad aún por el ser más insignificante recién podremos ostentar que somos la especie superior.

En el fútbol seguirán participando, pero el ecosistema no tiene oportunidad con el peor depredador: el ser humano. ¿Humano? ¡Y lo sufrirán las próximas generaciones!



PD. Gracias por publicar a su parecer todo el contenido. Atentamente.



José Colucci

DNI 16.971.902

Rafaela