Carta de lectores Carta de Lectores 28 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

En nombre de "Dios"



Sr. Director:



He seguido en los medios la polémica desatada por la presentación de la obra "Dios", de Lisandro Rodríguez, en el Festival de Teatro de Rafaela y logré algunas conclusiones.

Veo cómo la comunidad católica se levanta en defensa de su religión y me pregunto por qué no sale a protestar con mayor vehemencia aun cuando centenares de curas y monjas denostaron y siguen denostando a su Dios y a la Virgen Inmaculada, violando y manoseando niños y adolescentes en este rincón del mundo occidental y cristiano.

¿Por qué callan ante tamaña afrenta? ¿Por qué no combaten la hipocresía, la mala fe, la maldad, la pedofilia? ¿Por qué tanta lucha contra molinos de viento y tanto disimulo ante pecados gravísimos?

Una obra de teatro es pura ficción, pero un pedófilo, es más, centenares de ellos, son realidad dolorosa y vergonzante de la Iglesia. ¿Imaginaron alguna vez un niño atrapado por un pedófilo? Encerrado en la oscuridad del convento, las manos obscenas del cura recorriendo su cuerpecito indefenso, violándolo una y otra vez durante años. ¿Qué sienten frente al sufrimiento atroz de las criaturas a las que les robaron la infancia y les destrozaron la vida y a la injuria a Dios y a la religión católica que eso significa?

Mil veces me pregunto por qué la ficción los agravia tanto y la realidad que les concierne no los moviliza.

Me sentiría hermanada a la grey católica si la viera cuestionando decididamente a esos hombres y mujeres que habiendo sido elegidos para honrar y servir a Dios lo ultrajan con conductas aberrantes, usando a los niños que Jesús tanto amó.

¿Los escucharemos alguna vez pedir, reclamar, exigir verdad sin tapujos, castidad al clero y justicia para todos en nombre de Dios? Amén.



Olinda Pfeiffer

DNI 1.780.205

Rafaela