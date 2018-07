Sensaciones y sentimientos

“El agua arrullaba al niño/ con acento maternal/ y el sueño venció sus ojos/ sobre almohadas de cristal/ ¡En horizonte rojizo/amaneció Navidad!/ sin un “ay” de despedida/ un ángel se echó a volar”.

¡Cuánto pueden el amor más profundo y el arte para quitarle las espinas crudas al dolor!

Osvaldo se había ahogado el 25 de diciembre de 1952, en una pileta de natación pública que como tal ya no existe.

Tenía diez años.

También tenía una madre, sensible y reconocida poeta, que a su modo sofocó su rebeldía haciendo que convivan sobre el indiferente balanceo del agua -arriba y afuera- la evocación dulce y la herida, como un modo de canto a la vida que fue y al recuerdo recién nacido.

“Sobre el umbral de su existencia estaba/ limpio asombro de sus ojos puros/…/ Fue un milagro su vida y su ternura/ algo así, como un dulce encantamiento/…/ Dios eligió para llamarlo el día/ que se festeja aquí su advenimiento/ porque era el ángel puro que volvía”.

Las crónicas de las que es bueno acordarse dicen que Osvaldo era hijo de Edelmira Chizzini de De Mattia, poeta de los orígenes locales y de notable inspiración. Ella se radicó en los Estados Unidos de América hace muchos años, y “El ángel quieto” se constituyó en la última producción que se le conoce. Antes había publicado los libros de poesía “Espigas” y “Canto de identidad”. Es una de las mejores referentes del arte poético surgidas de nuestro ámbito.

Dentro de los temas que toma Edelmira Chizzini, en el primer libro se destaca la feliz sensación de integrarse a la pampa gringa y, además, a sus emociones de mujer joven y vital. En “Canto de identidad”, exhibe a la mujer madura en sentimientos, como persona y como autora.

Pero llegaría el hecho que provoca el lamento: en “El ángel…” la pérdida del hijo se constituye en el tema predominante, el dolor persiste y al mismo tiempo empieza a crecer un nuevo y emotivo modo de canto, para el acto de expresar sus vivencias.

“Sangrante en el dolor total y cierto/ le estoy viendo pasar entre las olas/… / desde esta latitud tu nombre crece/…/ como luz que se irradia y resplandece”, y cierra rotundamente su posición ante el hecho consumado: “y tu entretanto sonríes/ con tu linda cara de ángel/ porque me hablas en la lengua/ del pájaro y de los árboles/ ¡Qué ingenua la muerte ha sido/ que de mí quiso alejarte!”.

Dentro de lo cambiante que es la vida diaria, con sorpresas imprevisibles a la vuelta de cualquier esquina -o alguna vez antes de completar el giro- el hecho de conocer o volver a enterarse de historias como las que inundaron de dolor a Edelmira Chizzini de De Mattía, nos hace ver que siempre puede existir un pesar más grande que el que conocemos o concebimos.

Quién sabe si a veces poner muchos (muchísimos) kilómetros de por medio no es una forma, aunque incompleta, de intentar apartarse del más interno sufrir.

Quizás a pesar de todo alguien se anime a decir que es posible extraer una sonrisa de un pozo de tristeza cuando, al mirar el suave ondular del agua en una pileta de natación, de pronto vea en la insinuada cresta de una casi escondida ola, el reflejo inesperado de un pequeño rayo de sol.