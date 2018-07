Nuevas adicciones en la sociedad tecnológica: pornografía online

Nota I



Por Luis Marinaro. - En diciembre de 2016 participé de una conferencia sobre este tema en la Universidad Católica de Santa Fe, dictada por una especialista santafesina que está radicada en España donde realiza tareas de investigación en la materia y luego de escucharla tenía dos opciones: guardarlo para mí o bien compartirlo.

Sin ser un especialista en el tema, sin ser médico psiquiatra o psicólogo (soy profesional en las ciencias económicas), el desafío estaba y sigue estando en preocuparme por buscar datos e información que me permitan profundizar en conocer cómo esta nueva adicción (la “droga más dura” como se la considera en Estados Unidos) es tan peligrosa, no solo para los adultos, sino también para los jóvenes, adolescentes y puede llegar a ser muy dañina hasta para los niños dada la difusión que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual a través de equipos muy fácilmente accesibles (tablets, celulares, notebooks) y también por el avance de internet y las redes sociales donde pareciera que todo está permitido, y a cualquier edad.

Introducción a la problemática.

Numerosos estudios e investigaciones alertan sobre los peligros de un fenómeno que rápidamente está creciendo, especialmente disparado por la influencia de las nuevas tecnologías: la adicción a la pornografía online.

Algunos investigadores coinciden en referirse a ella como una verdadera “epidemia silenciosa”, a la que muchos pueden acceder, pero de la que nadie habla.

Sus efectos van calando profundo en lo más íntimo de la persona, dañando su mente, su vínculo con los demás y a la sociedad en su conjunto. Algunos de los daños más perjudiciales del consumo de pornografía online, se evidencian en nuestros jóvenes, ya que les debilita la capacidad para poder desarrollar una vida afectivo-sexual saludable.

Desde los ámbitos de la familia, de la educación y de la salud, es un fenómeno que nos interpela y del que no podemos callar. Como padres y educadores se nos plantea un desafío quizás nunca antes percibido: la mayor amenaza para nuestros hijos ya no está en la calle, sino en la tranquilidad de nuestro hogar, detrás de una pantalla.

Los avances tecnológicos y sus consecuencias positivas y negativas.

No podemos desconocer la importancia y grado de evolución que, a pasos agigantados, dio la informática desde la aparición del primer ordenador hace más de 50 años: desde las tarjetas perforadas, pasando por las enormes computadoras, por las equipos de escritorio, para llegar a imponerse actualmente las notebooks, las tablets y los smartphones, que se han convertido en el nuevo PC: pocket computer.

Hay un verdadero boom por la irrupción de internet: se convirtió en el medio de comunicación más poderoso al eliminar el obstáculo de tiempo y espacio en la comunicación entre personas. Es instantáneo, inmediato, mundial, descentralizado, interactivo.

En Argentina, según datos del Observatorio de Internet en Argentina (OIA), en agosto 2017:

• El 79% de la población es internauta (muy por encima de la media mundial del 50%)

• En 2004 se conectaban 6.000.000 de personas; en 2017 lo hacían 35.000.000. De ese universo, el 83% se conecta a la web todos los días: 8 horas frente a la computadora y 4 usando smartphones, con tendencia marcada a las redes sociales; el 10% se conecta una vez por semana. Esto no significa mostrarnos contrarios a la evolución y la modernización, sería de necios hacerlo.

Es obvio que internet y las nuevas tecnologías nos facilitan la vida: Contiene mucha información; se puede ubicar con facilidad a alguien y conocer a otras personas; es económico y no demasiado complicado; ayuda a encontrar solución a problemas puntuales; facilita la comunicación; permite incursionar en nuevos campos, manifestar ideas y opiniones; acceder a cursos a distancia; facilita acceso a fuentes laborales y concretar negocios sin límites geográficos, y un sinfín de etcéteras.

Pero también es posible verificar el impacto negativo que pueden causar en la sociedad cuando no se usan convenientemente esos dispositivos, o se lo hace de modo poco prudente: por ejemplo, facilitando la manipulación de la información y de datos personales; el ocultamiento de datos; crea adicciones; causa conductas antisociales; a veces existen intenciones ocultas y perversas; se pueden producir estafas en cuentas bancarias; demasiados contenidos inadecuados, sitios con pornografía, transmisión de mensajes inmorales; incitación a la violencia, crear redes de prostitución y pedofilia; uso de vocabulario inmoral; violación a la intimidad, y otro sinfín de etcéteras.

Centraremos la atención en el uso de la pornografía por internet y su repercusión en la persona, el matrimonio, la familia y la sociedad... Para situarnos y poner foco en el tema, viene bien delimitar los conceptos que utilizaremos en el desarrollo del tema.

¿Qué entendemos por pornografía?

Sierra Londoño la define como la exhibición auditiva, visual y táctil de contenidos sexuales, cuya intención es despertar excitación sexual, tergiversando o prostituyendo o la persona.

El Catecismo de la Iglesia Católica al tratar sobre las ofensas a la castidad en su punto expresa que ala pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Y ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella (actores, comerciantes, público), pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico.

“Estamos sufriendo una manipulación del sexo para negocio de los pornócratas que explotan el instinto sexual trivializando una de las potencialidades más serias que tiene el hombre: la procreación de un hijo” (J. Loring, SJ).

En Amoris Laetitia, el papa Francisco dice que (los obispos) han dicho que están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida entre otras cosas por un uso desequilibrado de internet, y por la situación de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución.

Como vemos, la pornografía tiene un alto impacto en la sociedad, en la persona, con más énfasis en los jóvenes, pero son pocos los que hablan de esta problemática, casi todos callamos y nos hacemos los distraídos.

Hecha esta introducción, en las próximas entregas haremos mención a:

• El contexto en el que surge la problemática.

• Los problemas del consumo; en especial cuando pasa de una afición a una adicción.

• Sus efectos, sobre el cerebro/mente del sujeto que la consume, sobre su entorno familiar y sobre la sociedad en su conjunto.

• Cómo afecta especialmente a jóvenes y adolescentes.

• Algunas ideas sobre prevención.



El autor vive en la ciudad de Santa Fe, es Contador Público Nacional por la Universidad Nacional del Litoral y Magister en Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Católica de Córdoba; [email protected]