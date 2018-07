Envían a compactar 490 motos

Se trata de vehículos retenidos en operativos de tránsito y que no presentan las condiciones adecuadas para ir a remate y ponerse en circulación. El dinero recaudado irá al Grupo de Voluntarios para la Defensa Civil. También se compactarán 35 autos y 4 motos irán para los talleres de la Escuela Técnica Nº 460.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD ACUERDO CON NACION./ Ya cerrado el convenio, esto no representa costo alguno al Municipio.

Como parte de la política de tránsito del Estado local, la Municipalidad de Rafaela procederá a la compactación de vehículos retenidos en la vía pública. Una instancia que permite cerrar un proceso de trabajo que se inicia en las calles y que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad en la circulación por la ciudad.

El próximo martes 31 de agosto, se someterán al proceso de compactación un total de 490 motocicletas y 35 automóviles que fueron retenidos hasta el 31 de diciembre del 2017. Al estar enmarcada en el Programa Nacional de Compactación, la acción no le representa erogaciones al Municipio y lo recaudado será destinado al Grupo de Voluntarios para la Defensa Civil.

Cabe destacar que a través de este programa, todos los vehículos tienen un número asignado y se encuentran verificados por la policía. Luego de la compactación, la dirección del programa es la encargada de bloquear el dominio del vehículo en la Dirección de Registro Nacional Propiedad del Automotor. En cuanto a lo recaudado, el programa directamente deposita el monto correspondiente a una cuenta de la Asociación Civil beneficiada.

Para el Secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, la compactación es un elemento “esencial” en materia de seguridad vial. “Lo que estamos logrando es retirar de manera definitiva aquellos vehículos que no tienen las mínimas condiciones de seguridad para poder transitar. Tanto dominiales como estructurales”, expresó.

López destacó que el Municipio se presenta como un intermediario para que lo producido vaya a parar a manos de una Asociación Civil sin fines de lucro como lo es Defensa Civil. “Forma parte de un proceso de trabajo que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo. Trabajamos en pos de la seguridad vial y atendiendo a que la cuestión financiera vayan a parar a grupos que nos vienen ayudando en las campañas que venimos llevando adelante”, agregó el funcionario.

Cabe destacar que en el mes de agosto se llevará adelante una nueva subasta pública de aquellos vehículos retenidos que aún están en condiciones de poder transitar, con el objetivo de que pueden volver a ponerse en circulación.

Finalmente, cabe señalar que en esta oportunidad, 4 motos destinadas a compactación serán entregadas a la Escuela Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”. “Estas motos van a ser destinadas a los estudiantes, para que puedan utilizarlas y mejorar sus elementos de estudio, pudiendo llevar adelante distintas prácticas de taller”, explicó el Secretario de Gobierno y Ciudadanía

“El tema de la compactación no es un hecho aislado. Es un proceso que empieza con el acta, la retención, la tramitación judicial, y la disposición de forma definitiva de estos vehículos, para evitar un problema mayor: el de que vuelvan a ser puestos en circulación”, concluyó López.