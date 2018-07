"Vamos a encarar la situación estructural de la lechería" Locales 27 de julio de 2018 Redacción Por Pedro Rostagno, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, contó detalles del encuentro que mantuvieron ayer con el subsecretario de Lechería nacional Alejandro Sammartino.

ENCUENTRO. El subsecretario de Lechería nacional Alejandro Sammartino estuvo ayer con dirigentes de la Sociedad Rural de Rafaela.

El subsecretario de Lechería nacional Alejandro Sammartino estuvo ayer en la Sociedad Rural de Rafaela, solamente para los integrantes de la comisión directa. "Fue una reunión más de las que ya tuvimos en los dos años y monedas de la gestión de Sammartino y yo a cargo de la presidencia, que siempre hacemos con relativa frecuencia", comenzó diciendo el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno a LA OPINION.

El dirigente nacional llamó a la entidad rafaelina la semana pasada, para poder desembarcar en la ciudad y tocar varios temas que preocupan al sector desde hace un tiempo importante.

El principal eje del encuentro fue la difícil y complicada situación que está viviendo el sector lechero por esta falta de rentabilidad que hay en el negocio, agravado además por las inclemencias climáticas que azotaron la zona en los últimos dos años. "Esto hace que haya mucha gente con un futuro incierto", dijo Rostagno, analizando la actividad y agregó: "estamos buscando la manera de palear esta situación como dirigentes. Tenemos determinado, por no tomar medidas años atrás y seguir con los mismos problemas, que desde CRA vamos a encarar la situación estructural de la lechería para de esa forma dejar de vivir de coyuntura en coyuntura", dijo el presidente de la Rural, mencionando las distintas crisis dentro de la actividad productiva que fueron marcando el camino de muchos de los productores.

La reunión tuvo momentos tensos durante las tres horas de encuentro. Si bien los tonos fueron medidos y dentro del marco del respeto, existe un cansancio, lógico, de muchos productores, que no encuentran una salida. "Ellos muestran preocupación, por ahí nosotros disentimos en cuanto al camino para buscar las soluciones o de qué forma podemos apreciar estos inconvenientes. El hecho de que no coincidamos en las medidas hace que los encuentros sean algo tensos, ya que uno escucha cosas que no son muy agradables", destacó el titular de la Rural.

Por otra parte, Rostagno hizo alusión a que "recién ahora ven cómo viene el problema, cuando uno hace desde el 2016 que venía insistiendo con nuevas medidas concretas", remarcó.

A modo de cierre, el presidente destacó que uno de los puntos positivos que se llevó del encuentro de ayer, es que van a ser recibidos para analizar en forma más desmenuzada las intenciones que tiene CRA, que será encarar y buscar soluciones para los problemas estructurales: "mientras no se solucionen los problemas de fondo, permanentemente el reclamo va a ser el precio", concluyó.



PROXIMA REUNION

El próximo miércoles 1 de agosto se llevará a cabo un nuevo encuentro entre entidades que componen la mesa sectorial para definir la temática del encuentro que mantendrán el próximo jueves 2 de agosto con el presidente de la Nación, Mauricio Macri.