Panorama Político Locales 27 de julio de 2018

EL CONCEJO

DEL WHATSAPP

Jornada difícil en el Concejo Municipal el lunes pasado desde tempranito a partir de la convocatoria en las redes sociales del presidente de ese cuerpo legislativo, Raúl Lalo Bonino, para debatir un eventual pronunciamiento sobre la polémica de la semana: la presentación de la obra "Dios" en el marco del Festival de Teatro Rafaela 2018. Como se esperaba, acudieron "los periodistas de Corach" y de los otros también.

Así, los concejales -excepto Leo Viotti- alrededor de la mesa, los secretarios de los bloques en las bancas y la prensa en su lugar.

En poco más de una hora se debatió si convenía crucificar a alguien, nadie se acordó que el "perdón es divino" y quedó en claro que ninguno de los concejales había ido a ver al Centro Cultural la cuestionada obra. Pero a partir del malestar de la Iglesia y creyentes católicos generado por ver los pañuelos verdes, símbolo de los abortistas, en torno a una figura de la Virgen María en tiempos donde se debate en el Congreso si se legaliza o no el aborto y de dos actores sin ropas abrazando una figura del Papa Francisco, el Concejo consideró conveniente tomar posición.

Al final del día lunes, se dio a conocer un comunicado de repudio "a la selección de la obra teatral Dios" que fue tomando forma mensajito de WhatSapp va, mensajito de WhatSapp viene. "Es el objetivo de este Cuerpo Legislativo Municipal expresar a toda la sociedad rafaelina nuestro más sincero malestar", dice el comunicado en el tramo inicial.

Sin embargo, los dos concejales oficialistas (Jorge Muriel y Eva Garrappa) no suscribieron a esta declaración.

"El Concejo no repudió nada, en todo caso los concejales de la oposición lo hicieron", dijo el martes a la mañana un oficialista. "Es poco serio discutir la redacción de un pronunciamiento que se pretende oficial a través del WhatSapp. Y enviarlo a los medios por otro mensaje por el mismo sistema de mensajería electrónico sin membrete. Es oficial o no es oficial. Apenas fue un planteo de los opositores, alguno de los cuales no estaban convencidos y así lo admitieron al día siguiente", agregó.

Por el otro lado, la cuestión derivó en otro tema. "¿Por qué el concejal Lisandro Mársico grita cada vez que alguien le plantea una diferencia?" El interrogante fue porque justo el lunes subió el tono de su voz cuando se dirigió a Garrappa y luego a Alejandra Sagardoy. "Será su naturaleza, pero es una falta de respeto, siempre está gritando, no se puede dialogar de esa forma. ¿Será que cree que el que grita más fuerte tiene razón?", concluyó.



PULLARO Y LA MEJOR

POLICIA DEL PAIS

Mientras un remisero daba detalles del robo que sufrió en barrio Fátima al noticiero Somos Rafaela de Cablevisión, un eufórico ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, declaraba durante el acto de egreso de 317 cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISEP): “Estamos creando la nueva Policía de la provincia de Santa Fe, que va a ser la mejor policía de la República Argentina". ¡Tomá para vos!

Lo curioso es que el remisero rafaelino dijo que cuando denunció el robo el pasado viernes a la madrugada, un patrullero llegó hasta el lugar pero se fue rápidamente no sin antes sugerirle que vaya a hacer la denuncia a la Comisaría, donde a su vez le desaconsejaron hacer la denuncia porque le habían robado poquito. En fin...



MURIEL Y SOLO UNA

CHARLA DE POLITICA

El rumor creció cuando el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel y el ex funcionario de Intendencia, Rubén "Ruda" Colombero se mostraron juntos. Hay quienes sospecharon que comenzaba un vínculo político en el marco del Frente Progresista. No es un secreto que Muriel es un potencial candidato a intendente en el 2019 y que compartió días laborales en el 5º piso de la Municipalidad con "el Ruda", que estaba a cargo de la secretaría privada del intendente, Luis Castellano. "No está trabajando conmigo aunque sí tuvimos charlas sobre la realidad política local", aclaró con naturalidad Muriel.

También se sabe que Colombero se sometió hace poco tiempo a una operación "del corazón", por lo que debe cuidar sus esfuerzos.



JUAN SOFFIETTI

DEJA LA CTA

Si no hay sorpresas, Martín Oggero será el sucesor de Juan Soffietti al frente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Delegación Castellanos. Esta organización convocó a elecciones en todo el país para el próximo 6 de septiembre cuando seguramente se ratifique la continuidad de Hugo Yasky a nivel nacional y de José Testoni en la Provincia de Santa Fe. En cambio, en Rafaela Soffietti resolvió dejar la jefatura de la Delegación para abocarse de lleno a la militancia política dentro del universo peronista, más allá de que el año pasado fue candidato a concejal por el Movimiento de Articulación Popular (MAP). En diálogo con Radio Galena, Oggero confirmó que encabezará la lista que se presentará en Rafaela.

Por caso, Soffietti participó ayer a media tarde del acto de recordación de Evita al cumplirse el 66º aniversario de su muerte junto a militantes de las distintas organizaciones de la amplia constelación del peronismo o Movimiento Nacional Justicialista.

A todo esto, los actos en homenaje a la Abanderada de los Humildes mostró al amplio universo de agrupaciones, gremios y espacios políticos juntos. Y un viejo militante confió entre sonrisas que "no nos une el amor, sino el espanto a esta política del Gobierno nacional, en definitiva nos une Cambiemos".



PEROTTI DEL SENADO

A LA PRE CAMPAÑA

El senador nacional Omar Perotti aún no fijó su postura respecto al controvertido proyecto que declara al aborto como una práctica legal, segura y gratuita. La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, se votará en dos semanas en el Senado bajo una fuerte presión tanto de quienes están a favor de la legalización (pañuelo verde) como de quienes están en contra (pañuelo celeste). Por eso en las redes sociales crecen los mensajes destinados a los legisladores que aún no se han pronunciado, como es el caso de Perotti.

En el mientras tanto, el también precandidato a gobernador de Santa Fe sigue en plena construcción de su Proyecto para sustentar sus aspiraciones en el 2019. En este marco, hoy se presentará en el Salón Coliseo de Villa Constitución "Proyecto Santa Fe", un "espacio de trabajo que incluye y escucha a todos los santafesinos sin importar su pertenencia política y que sirve para elaborar propuestas que mejoren la calidad de vida de todos".

"Queremos una provincia donde lo local tenga su impronta, donde podamos rescatar la capacidad y la fortaleza de cada ciudadano de los 363 municipios y comunas para lograr que Santa Fe se posicione a nivel nacional", aseguró Perotti. Esta iniciativa ya tuvo su primera edición en Rosario el pasado 5 de junio y planea recorrer cada uno de los departamentos de la provincia.



CALVO, EL UNICO

El senador provincial, Alcides Calvo, fue el único integrante de esa Cámara que ayer votó en contra del mensaje del gobernador Miguel Lifschitz mediante el cual solicita autorización por un nuevo endeudamiento de hasta 500 millones de dólares para financiar obras públicas. El proyecto que ahora tiene media sanción y pasa a Diputados -donde el oficialismo tiene mayoría, por lo que se descarta que será ley- había sido enviado en abril pero no logró avanzar sino hasta ahora. En el medio hubo intensas negociaciones con los senadores peronistas, que dominan la Cámara.

Calvo planteó hace escasos días su oposición al proyecto por considerar que en tiempos de mercados revueltos no es bueno tomar créditos porque se corre el riesgo de pagar tasas altas, a la vez que consideró que aún no se ejecutó totalmente el primer endeudamiento también de 500 palos verdes.

De todos modos, la especulación política asocia la decisión de Calvo a su cercanía con Perotti, precandidato a gobernador que buscará en el 2019 desplazar al Frente Progresista de la Casa Gris. Y está claro que 500 millones para hacer obras puede marcar la diferencia a favor de quien sea candidato por el actual oficialismo (¿Antonio Bonfatti o el propio Lifschitz si avanza la reforma de la Constitución?).