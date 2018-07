Bonino habló con Nación: "no pedí la renuncia de Allasino" Locales 27 de julio de 2018 Por Adrián Gerbaudo EL PRESIDENTE DEL CONCEJO QUIERE LOGRAR CONSENSOS EN LA CIUDAD

FOTO ARCHIVO DIALOGO./ Al Presidente del Concejo lo llamaron del Ministerio de Cultura de la Nación.

Hoy se cumple una semana de la representación de la obra de teatro "Dios" de Lisandro Rodríguez, en el marco del Festival de Teatro de Rafaela. Y, sin embargo, aún siguen resonando las repercusiones. En este caso, el presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, confirmó que "altos funcionarios" de la administración macrista se contactaron con él para tener información de primera mano acerca de lo acontecido el viernes 20 de julio, en el Centro Cultural Municipal, Sala Sociedad Italiana.

"Informalmente, he tenido conversaciones con altos funcionarios de la Nación. Fue una charla informal para conocer cuál es la situación, sobre lo sucedido. Quedaron a disposición para cualquier cosa que se necesite", dijo Bonino, en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) y agregó "pero entendían que más allá de la relevancia nacional que se le había dado al tema, era algo que debía resolverlo localmente".

¿Cuál fue el motivo de la llamada? "Se contactaron conmigo por lo dicho por algunos medios, para saber cuál había sido la participación de Marcelo Allasino en este festival", respondió el edil y añadió: "estuvo en la presentación y uno conoce el acercamiento que tiene con los organizadores, la afinidad que tiene y por haber sido uno de los gestores del Festival de Teatro y el trabajo que ha manifestado a lo largo de los años, el cual reconocemos, porque le ha metido mucha garra en este sentido. Pero no hay una vinculación formal del Ministerio de Cultura en este sentido, con el Festival de Teatro, sí el apoyo económico pero no con la organización concreta, motivo por el cual, desde la formalidad, no hay un vínculo concreto".

- ¿Pediste la renuncia de Allasino?

- No. ¿Por qué motivo lo haría?

- Pregunto si la comunicación informal era también para saber sobre eso.

- No soy quien para pedir o no la renuncia. Sí creo que hubo algunas cuestiones con la injerencia de la política local, en donde creo que un funcionario nacional no puede intervenir en algunas cuestiones. Pero no soy quién para pedir eso. Es el Ministro el que debe definir esas cuestiones. Así como tampoco hicimos ninguna injerencia en este sentido con los funcionarios nacionales, tampoco tenemos injerencia con los nacionales. Poniéndome en los zapatos de un Ministro, hay cuestiones más importantes en lo que pueda suceder en un país que en lo que pueda pasar en una localidad. Obviamente, también dependiendo de la gravedad de esto. En definitiva, creo que podemos estar a la altura de solucionarlo sin la intervención de algún funcionario nacional.

- ¿Llamaste vos o te llamaron ellos?

- Me llamaron ellos. De hecho, no tenía el número telefónico. De Nación, solo hablé con Cultura.



SIN FECHA

Por otra parte, el Presidente del Concejo Municipal dijo que aún no tiene fecha la reunión con el intendente Luis Castellano o con los funcionarios de Cultura. "Supongo que los funcionarios del Ejecutivo estarán procesando toda la información, que es entendible. El mismo Luis debe estar teniendo reuniones, de la misma forma que nosotros venimos teniendo reuniones tanto con sectores vinculados a la Iglesia y que se sintieron ofendidos, como con el Director del Festival de Teatro como con representantes del sector, para generar los puentes necesarios para que nadie se abroquele en una posición y tengamos dos discursos extremos, en donde nunca podamos llegar a un consenso. Espero que el Concejo pueda participar de un proceso en un futuro en donde a todos como ciudad nos permita generar un ámbito de diálogo y pacificar un poco a todos los sectores que se vieron involucrados.

Consultado sobre si creía que debían presentarse algunas renuncias, dijo "nosotros no podemos influir. Sé que hay sectores que pidieron renuncias. Yo no sé si habría que llevarlo a tal extremo. Lo va a decidir él (NdR: por Castellano). Sí creo que él debería hacerse presente en el Concejo, como lo hemos convocado, para poder discutir esto y saber qué está en la cabeza del Intendente y poder transmitírselo a la sociedad".