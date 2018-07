Miguel Monay, nuevo jugador de Ferro

El Ferrocarril del Estado, versión 2018, sigue dando de qué hablar con sus rutilantes incorporaciones. En un primer momento fue con el delantero Matías Zbrun, luego con el defensor Juan Sabia y ahora lo hace anunciando la llegada de Miguel Monay.

El mediocampista, ex 9 de Julio, podrá jugar para el elenco de barrio Los Nogales lo que resta del Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, apenas van tres fechas (quedan 10) ante la baja de Guillermo Acastello.

De esta manera Roberto Medrán suma a su plantel un volante con experiencia (36 años). Monay, a fines de mayo, volvió a vestir la casa del “León” y sólo lo pudo hacer en los duelos de Copa Santa Fe al no estar inscripto en la lista de buena fe que presentó en el comienzo del torneo liguista 9 de Julio.

Sus clubes desde 1997, año en el cual tuvo su debut: 9 de Julio, Nuova Jesi Calcio, Quilmes, Ben Hur, Almagro, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Tiro de Salta, Santamarina de Tandil y Estudiantes de San Luis.



JUVENILES DE PRIMERA C



El pasado domingo se puso en marcha el torneo ‘Definición de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la primera fecha.

En la Juvenil Menor, el Deportivo Susana, que fue el campeón del Apertura y Clausura, recibió los puntos en esta primera fecha ya que su rival, Aureliense, no presentó la divisional. Mientras que en la Mayor, Atlético San Isidro, el mejor del Apertura, comenzó ganándole 3-0 a Defensores de Frontera, mientras que el elenco de Susana y Juventud Unida, los mejores del Clausura, no iniciaron de la mejor manera este certamen Definición.



A continuación lo ocurrido en este primer capítulo y lo que se le viene a cada club:



Juvenil Mayor: San Isidro 3 (Javier Garnica x 2 y Thomas Boscatti) – Def. Frontera 0, Sp. Aureliense 0– Dep. Susana 0, Juventud Unida 1 (Ayrton Fernández) – Belgrano 2 (Lucas Rebodino y Hernán Rigotti)



Juvenil Menor: San Isidro 1 (Darío Zamora) – Def. Frontera 1 (Kevin Vaca), Juventud Unida 4 (Maximiliano Dayer x 3 y Federico Mainero) – Belgrano 0. Al Dep. Susana le dieron los puntos ya que Sp. Aureliense no presentó la divisional.



La próxima fecha (2°): Juventud Unida de Villa San José vs. Atlético San Isidro, Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Aureliense, Deportivo Susana vs. Defensores de Frontera.