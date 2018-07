La Provincia firmó 8 boletos de compraventa Locales 27 de julio de 2018 Redacción Por Se trata de familias que habían sido beneficiarias de viviendas del plan Mi Tierra Mi Casa por el cupo de discapacidad.

FOTO PRENSA NODO FAMILIAS BENEFICIADAS. Los rafaelinos se mostraron muy contentos con esta oportunidad.

El acto se realizó en el Nodo Rafaela y participaron del mismo el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli y el coordinador de la R2, Fernando Muriel. Al respecto, Crivelli expresó: “Vinimos a firmar los boletos de compraventa con las familias con el objetivo de que la semana que viene cada una pueda estar viviendo en su nuevo hogar”, detalló.

Además el director provincial de Vivienda y Urbanismo adelantó que en los próximos meses se va a dar curso a dos importantes sorteos. El primero, relacionado al convenio firmado con la CGT y el segundo, de algunos lotes remanentes de Mi Tierra Mi Casa. En relación, dijo: “También venimos trabajando con la Municipalidad en darle un marco específico al convenio que firmamos en el mes de diciembre del año pasado para urbanización, en donde ellos ponen el suelo a disposición y el Gobierno Provincial se haría cargo de la infraestructura. Los proyectos para licitar la obra ya están realizados, implica una gran inversión, sólo en infraestructura va a rondar en 110 millones de pesos, en valores de hace 60 días”, dijo al respecto.

Estas viviendas son las mismas que tienen las otras 53 que se entregaron hace muy poco en nuestra ciudad en el barrio Italia, pero las mismas tienen adaptaciones para personas con discapacidad. Los giros de los baños, aberturas y sobre todo la parte sanitaria está adaptada para discapacidades.

En relación al estado actual del gobierno provincial, Crivelli dijo que "hoy tenemos una capacidad bastante limitada de ejecución, sobre todo si pensamos que estamos trabajando con fondos netamente provinciales. Estas viviendas que originalmente tenían un financiamiento de Nación, no fueron pagados por el mismo, sumando una deuda de más de 40 millones de pesos que fueron cubiertas con recursos provinciales. La expectativa no es buena, sumado al parate que se está dando en el sector bancario para el otorgamiento de los créditos UBA. Hoy exige al estado provincial y muchas veces también con apoyatura de los estados municipales atender un amplio espectro de la demanda", dijo el funcionario de la provincia.

Además, hizo hincapié en la clase trabajadora, que no puede acceder a su vivienda propia, como así también a la clase social que no tiene ningún acceso a algún tipo de vivienda: "el espectro es muy grande, y atender al 70% de la población con recursos del Estado se hace casi inviable, por lo cual se hace muy por detrás, independientemente de que se haya triplicado la cantidad de ejecución de viviendas que tenga la provincia, se sigue corriendo muy por detrás de lo que es hoy la demanda", destacó.

Por su parte, el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, agregó: “El acceso a la vivienda es una demanda significativa para la ciudad de Rafaela y considero que el trabajo que hace la provincia con la municipalidad es importante y hace que cada vez más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia”, dijo Muriel.