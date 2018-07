¿Rafaela podrá ver el eclipse de hoy? Locales 27 de julio de 2018 Redacción Por Este eclipse lunar que se viene no podrá ser muy apreciado en esta zona. Desde el observatorio de nuestra ciudad indican "Luna de Sangre".

ECLIPSE DE LUNA. En Rafaela se podrá apreciar a las 18:30 horas.

Los especialistas dicen que no será uno cualquiera. Será el de mayor duración de todo el siglo XXI denominado "Luna de Sangre" por la coloración que adoptará la Luna, será visible en su totalidad en la mayor parte de Europa, Africa, Medio Oriente, Asia central y Australia, como también de manera parcial en algunas partes de América Latina. Para nuestra zona será “a medias”, ya que aquí se verá en forma parcial o en penumbra.

"Las condiciones climáticas van a estar feas, pero más allá de que esté limpio el cielo, la gente verá que cuando la luna salga por el este, va a estar eclipsada y con un color rojizo. Lo que vamos a ver básicamente es el final del eclipse", expresó Lisandro Gino, encargado del Observatorio local, que funciona en la escuela de Enseñanza Media 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”.

Para poder presenciar ese "ratito" de fenómeno, los rafaelinos debemos salir a mirar hacia arriba a las 18:30 horas, siempre y cuando las condiciones climáticas nos dejen. En ese momento, la luna va a estar sobre el horizonte y se va a poder presenciar. "La particularidad que tienen este tipo de eclipses es que son fenómenos planetarios, es decir que se puede observar en todo el planeta siempre y cuanto la luna esté sobre el horizonte", dijo Gino al respecto.

El fenómeno, desde su inicio hasta su finalización, durará alrededor de seis horas y comenzará a las 14:30 hora de la Argentina. El punto máximo del eclipse será a las 17:21 hora local, por lo que no podrá ser apreciado en ese punto. El especialista adelantó que si uno quisiera ver todo el eclipse, de principio a fin, debería ir a Africa o a algunas partes de Asia. En total, se espera que dure 3 horas.

Recordemos que el eclipse de sol que se dio a principio de año, se pudo observar de manera completa en el sur de nuestro país y en Rafaela se observó de manera parcial.



MARTE MAS CERCANO QUE

EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS

Este será el otro gran fenómeno de la tarde de hoy. "Al planeta Marte lo vamos a ver más nítido y lo vamos a tener más cerca", dijo Gino e instó a que aquellos que tengan un telescopio salgan a verlo, porque así van a poder ver mejor sus polos, sus manchas, entre otros detalles. "Marte va a estar muy cerca de la luna. Va a ser la estrella rojita que esté al lado", dijo.

Marte orbita en torno al Sol del mismo modo que nuestro planeta Tierra, aunque a una distancia y velocidad distintas. Aproximadamente cada dos años, Marte y el Sol quedan alineados con la Tierra entre ellos, una coincidencia que recibe el nombre de oposición de Marte. Es en ese momento cuando el planeta rojo, visto desde la Tierra, se sitúa justo opuesto al Sol de modo que puede verse durante toda la noche, y además se encuentra a la distancia más corta posible de nosotros.

No todas las oposiciones de Marte son igual de espectaculares. Esto es porque las órbitas de los planetas en torno al Sol no son exactamente circulares, sino algo elípticas. Así que si el alineamiento coincide con la Tierra cerca del afelio (más alejada del Sol) y Marte cerca de su perihelio (más cerca del Sol), el planeta exterior se encontrará todavía más cercano a nosotros. Esto mismo, una oposición perihélica de Marte, es lo que sucedió en el año 2003 y se vuelve a poder observar en esta tarde de julio de 2018.